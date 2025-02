Feet Finder es una plataforma frecuentada por a miles de cibernautas que sienten placer por los pies, debido a que allí pueden ver y comprar fotografías de esta parte del cuerpo humano. Por ello, muchas personas pueden convertirla en una importante fuente de ingresos, siempre que realicen un uso adecuado y respetuoso de los términos y condiciones de la app.

¿Es rentable y segura? En esta nota, podrás conocer la respuesta a estas y otras preguntas sobre Feet Finder.

¿Qué es Feet Finder?

Feet Finder es una aplicación que se encuentra en tendencia por permitir a las personas emprender su “propio negocio” con imágenes de sus pies. ¿De qué se trata? Esta plataforma vende y compra fotografías de pies con fines sexuales o fetichistas.

Feet Finder cuenta actualmente con 1 millón de usuarios. Foto: captura/Feet Finder

¿Cómo registrarme en Feet Finder para vender fotos de pies?

Feet Finder cuenta con políticas estrictas y, por ello, asegura que todos los compradores y vendedores de contenido sean personas reales y mayores de 18 años. A continuación, te explicamos el proceso de registro, el cual es muy importante:

Primero, regístrate con un correo electrónico, rellena un formulario y verifica tu identidad.

rellena un formulario y verifica tu identidad. Luego, tendrás que seleccionar tu propósito de unirte a la comunidad, es decir, ser comprador o vendedor.

de unirte a la comunidad, es decir, ser comprador o vendedor. Inscríbete como vendedor para subir las imágenes o videos que desees. Recuerda que se te cobrará una suscripción de 4,99 dólares por mes o 14,99 dólares por año.

para subir las imágenes o videos que desees. Recuerda que se te cobrará una Luego, dirígete a la página Mi contenido o al botón Cargar en tu dispositivo móvil, y sube los álbumes para que los compradores puedan obtener el producto al momento.

o al botón en tu dispositivo móvil, y sube los álbumes para que los compradores puedan obtener el producto al momento. Nombra cada foto o álbum lo más detallado posible para que los internautas los encuentren.

para que los internautas los encuentren. Una vez subido el contenido, Feet Finder automáticamente lo difuminará hasta que un usuario se muestre interesado.

PUEDES VER: Emma Watson sorprendió a sus seguidores tras revelar que es fanática del sexo kink

¿Cómo funciona el aplicativo de Feet Finder?

La operación no es complicada; no obstante, recuerda que el vendedor debe tener cuidado al hacer un trato con el comprador.

Los compradores pueden obtener una foto o pueden suscribirse para acceder a todo el contenido pagando mensualmente la cantidad propuesta por el vendedor.

pueden obtener una foto o para acceder a todo el contenido pagando mensualmente la cantidad propuesta por el vendedor. Ellos pueden hacer ofertas personalizadas que el vendedor puede aceptar o rechazar.

que el vendedor puede aceptar o rechazar. Asimismo, pueden enviar solicitudes de mensajes de texto a los vendedores, pero estos deciden si deben suscribirse o no para entablar una conversación o iniciar una videollamada.

Cabe precisar que los vendedores obtienen el 80% del dinero vía Paxum, ya que el sitio web pertenece a los Estados Unidos.

Así es la plataforma de Feet Finder y su método de pago. Foto: Softonic

¿Cuánto dinero puedo ganar en Feet Finder?

Según con una publicación en el blog oficial de Feet Finder, los usuarios han ganado más de 30.000 dólares y ese número puede incrementarse exponencialmente en función del uso que le des a la plataforma.

El precio promedio de una foto en Feet Finder está entre 22 dólares y 19 dólares, en el caso de los videos de pies. Se recomienda una buena combinación de contenido económico y costoso para que los compradores puedan obtener algunas opciones.

Feet Finder: ¿es necesario mostrar mi rostro en las fotos?

Si te has preguntado ello, la respuesta es no. Cuando tu identidad es confirmada, los usuarios pueden publicar fotos o videos solo de sus pies. No obstante, los vendedores que publican cuerpo completo tienen más posibilidades de realizar ventas.

Cabe señalar que, en el sitio web, están prohibidos los desnudos completos, por lo que se recomienda usar lencería.

En Feet Finder podrás encontrar varias categorías. Foto: captura/Feet Finder

¿Qué es el fetiche por los pies?

El fetiche por los pies es el placer que genera mirar, besar, tocar, acariciar, lamer, oler y succionar los pies.

Según un reporte de la BBC, "los especialistas consideran el fetiche por los pies como una parafilia, la cual consiste en sentir excitación sexual por cosas, situaciones o partes del cuerpo que usualmente no se relacionan con el sexo".

Según los especialistas, el fetiche por los pies es considerado una parafilia. Foto: difusión

Feet Finder: ¿qué tipo de contenido de pies hay en la app?

De acuerdo con lo publicado por el sitio web oficial de Feet Finder, hay tres tipos de contenido que son los más cotizados por los usuarios. A continuación, te comentamos cuáles son:

Contenido único: los modelos de pies intentan crear contenido único para los compradores como, por ejemplo, posiciones con un estilo especial.

Pies hermosos: este es uno de los tipos más comunes, ya que la gente se vislumbra por la belleza. Aquí, los compradores solo quieren pies hermosos, blancos y limpios para su marca o fetichismo.

Pies sucios: a veces, estas partes del cuerpo humano son preciosas para muchas personas, sin importar si están limpias o no. Hay quienes son amantes de los pies sucios, por lo que les encanta asearlos mientras los lamen y los besan.

En la app puedes encontrar todo tipo de contenido. Foto: Fabrikasimf

¿Feet Finder es una plataforma segura?

¿Es seguro usarlo? Según Feet Finder, la página web utiliza hasta dos aplicaciones para verificar que todas las transacciones sean seguras: Paxum y Segpay. De igual manera, en caso de que quieras comprar contenido, recuerda que la propia plataforma te ofrecerá una vista previa del mismo, con el fin de que los usuarios se sientan satisfechos por lo que van a consumir.

¿Qué es un fetichismo?

El fetichismo es la excitación que siente una persona por un objeto físico o una parte del cuerpo no genital. Este es considerado una parafilia y puede afectar el día a día de una persona.