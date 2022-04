Bad Bunny se coronó con un Grammy al mejor álbum de la música urbana por “El último tour del mundo” en la edición 64 de la competencia internacional que premia a lo mejor de la música latina. El ‘Conejo Malo’ se impuso en la categoría frente a artistas como Karol G, J Balvin, Rauw Alejandro y Kali Uchis, en la ceremonia no televisada transmitida desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, el pasado 3 de abril.

El intérprete de “Sorry papi” obtuvo por segundo año consecutivo un gramófono gracias a su cuarto álbum de estudio en solitario y creado durante la pandemia de la COVID-19. En 2021, ‘Benito’ logró ganar la categoría mejor álbum de pop latino con su trabajo “YHLQMDLG”.

¿Qué canciones forman “El último tour del mundo”?

“El último tour del mundo” es el cuarto álbum de estudio en solitario que lanzó Bad Bunny y su quinto en general. El trapero puerturriqueño lo lanzó el 27 de noviembre de 2020 por Rimas Entertainment, nueve meses después de su trabajo discográfico anterior, “YHLQMDLG”. A continuación, te compartimos la lista completa de las canciones que forman parte de “El último tour del mundo” del ‘Conejo Malo’ .

“El mundo es mío” “Te mudaste” “Hoy cobré” “Maldita pobreza” “La noche de anoche” “Te deseo lo mejor” “Yo visto así” “Haciendo que me amas” “Booker T” La droga” “Dákiti” “Trellas” “Sorry papi” “120″ “Antes que se acabe” “Cantares de Navidad”.

Letra de canciones de “El último tour del mundo”

“Dákiti”

Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve’

Ahí donde no ha’ llega’o sabe’ que yo te llevaré

Y dime qué quiere’ beber, e’ que tú ere’ mi bebé

¿Y de nosotro’ quién va a hablar? Si no nos dejamo’ ver.

Y a veces e’ Dolce, a veces Bulgari

Cuando te lo quito despué' de los parties

Las copa’ de vino, las libra’ de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari.

Tú muevеs el c*lo fenomenal

Pa’ yo dеvorarte como animal

Si no te ha’ venío’, yo te vo’a esperar

En mi cama y lo vo’a celebrar.

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo

Y si tú me tira’, vamo’ a nadar en lo hondo.

Si e’ por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

A mí sin cojone’ a lo que digan tu’ amiga’.

Ya yo me enteré, se nota cuando me ve’

Ahí donde no ha’ llega’o sabe’ que yo te llevaré

Y dime qué quiere’ beber, e’ que tú ere’ mi bebé

¿Y de nosotro’ quién va a hablar? Si no nos dejamo’ ver (¿Me sigue’?).

Mami, me tiene’ juquea’o, sí

Si fuera’ la Uru’, me tuviese’ parquea’o

Dando vuelta’ por Condado, contigo siempre arrebata’o.

Tú no ere’ mi señora, pero

Toma cinco mil, gástalo en Sephora

Louis Vuitton, ya no compra en Pandora

Como piercing, a los hombre’ perfora, eh-eh-eh.

Hace tiempo le rompieron el cora (El cora)

Estudiosa, puesta pa’ ser doctora (Doctora)

Pero (Pero), le gustan los títere’ wheeliando motora’ (Motora’)

Yo estoy pa’ ti las veinticuatro hora’.

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo (Siempre te lo pongo)

Y si tú me tira’, vamo’ a nadar en lo hondo (Nadar en lo hondo).

Si es por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

Y a mí sin cojone’ lo que digan tu’ amiga’.

Ya yo me enteré, se nota cuando me ve’

Ahí donde no ha’ llega’o sabe’ que yo te llevaré

Y dime qué quiere’ beber, e’ que tú ere’ mi bebé

¿Y de nosotro’ quién va a hablar? Si no nos dejamo’ ver.

Y a vece’ e’ Dolce, a vece’ Bulgari

Cuando te lo quito despué' de lo partie’

La’ copa’ de vino, las libra’ de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari.

Tú mueve’ el c*lo fenomenal

Pa’ yo devorarte como animal

Si no te ha’ venío’, yo te vo’a esperar

En mi cama y lo vamo a celebrar.

“Booker T”

Ey, ey

Los pongo a bailar La Pelúa’

Y el que no baile que los despeluquen (Ey)

Hijueputa no me cuquen

Lean los número’ pa’ que se eduquen

Yo no hago canciones, hago himnos pa’ que no caduquen (Ey)

En este género yo fui un Hadoken (Ey, ey).

Y se extinguieron como lo dinosaur (Prr)

Antes que me apague se apaga el sol

Subimos y rompimos el ascensor

El spray que les tiro Bulbasaur

Maldito conejo

Ahora los miro de arriba y de lejo’ (Ey)

No contesto DM (No)

Hablen con mi manejo, pero

Él también va pichar

Te juro que yo me quise embichar, ey

Le metí a to’ mis crush, shh

Ya me aburre hasta chichar.

Y yo sí soy Milli sin usar Richard

Yankee se retira y vamos a switchar

Voy a ser el jefe, me van fichar

Mi nombre por siempre se va escuchar.

Porque estoy en mi peak (Ey)

Estoy en mi peak (Estoy en mi peak, ey)

Soy un rey campeón Booker T (Wo-wo-wo)

Ey, ey, estoy en mi peak (Estoy en mi peak)

Estoy en mi peak

Mírame en lo que me convertí.

Les molesta mi premio de compositor

Pero es que ya nadie compone

Ninguna ‘e esta gente escriben sus canciones

So, no se emocionen.

El disco más vendido de este puto año

Los llevé pa’ la escuela

To’ el mundo tratando de hacerle secuela

Sigan en la fila, nadie se me cuela, ey.

Cheki, morena, chekiCheki, morena, eh

Bad Bunny se llevó to’ los premio’

Y el cabrón ni fue.

Ustedes pagando pa’ irse virales

Yo pegando tema sin hacerle promo

La gente se pregunta cómo

Desde chamaquito sabes cómo somo’

Nunca pido tenqui.

Yo soy coco, ustedes baking

Booker T tirándome un breaking

Estoy en mi peak, cabrón

Y voy a seguir en mi peak, cabrón, ey.

Soy un rey, campeón, Booker T, ey

Estoy en mi peak, ey

Y voy a seguir en mi peak, ey, ey

Mírame, ¿que tú qué? ¿que tú qué?, na-na

Cabrón, tú eres feka

(Can you dig it, sucka?).

Ey, ey, ey

Ni voy a frontear

Dale repeat cabrón, pa’ que vea que estoy bien hijueputa.

“La noche de anoche”

Yo sé que esto no volverá a pasar

Pero si volviera a pasar

Sé que sería tu debilidad

Porque la noche de anoche fue

Algo que yo no puedo explicar

Eso era dando y dándole sin parar

Tú me decías que morías por mí.

Porque la noche de anoche fue

Algo que yo no puedo explicar

Eso era dando y dándole sin parar

Tú encima de mí

Yo encima de ti

Eh-eh, eh-eh.

Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno

Pero me dejaste el corazón frío invierno

Soñando que contigo es que duermo

Dime, papi

Dime, mami.

Esa noche, ¿quién la borra?

Tú me besaste y se me cayó la gorra

Sin mucha labia, sin mucha cotorra

Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra

Y que la luna nos supervise

Con esa boquita suena rico to’ lo que tú me dices

Hicimos poses que yo jamás nunca hice

Tú te mojaste pa’ que yo me bautice

Y me ponga serio, serio

Tú y yo juntos creando un imperio

Esos ojitos tienen un misterio

Pero al final nada de lo nuestro fue en serio.

Y ya me ha pasao

Que me han ilusionao

Y ya me ha pasao

Que me han abandonao

Y ya me ha pasao

Que no estás a mi lao

Y ya me ha pasao.

Porque la noche de anoche fue

Algo que yo no puedo explicar

Eso era dando y dándole sin parar

Tú encima de mí

Yo encima de ti.

Porque la noche de anoche fue

Algo que yo no puedo explicar

Eso era dando y dándole sin parar

Yo encima de ti

Tú encima de mí.

Que yo me iría otra vez pa’ Japón

Papi, qué penita esto, qué maldición

La paleta es dulce azúcar de algodón

Y es la única que me llega hasta el corazón.

Ya no me olvida, la suerte está echada

Se me enredaba el pelo en la pantalla

Sabe que solo lo hago de leyenda

Lo subo al cielo, yo soy su Messiah

El Benito es un diablillo y es un ángel

Lo tengo jukiao como si fuera tate

Baby, entre nosotros nunca competimos

Si preguntan dice, “ella to’ los records bate”.

Y ya me ha pasao

Que me han ilusionao

Y ya me ha pasao

Que me han abandonao

Y ya me ha pasao

Que no estás a mi lao

Y ya me ha pasao.

Porque la noche de anoche fue

Algo que yo no puedo explicar

Eso era dando y dándole sin parar

Tú encima de mí

Yo encima de ti.

Porque la noche de anoche fue

Algo que yo no puedo explicar

Eso era dando y dándole sin parar

Tú encima de mí

Yo encima de ti.

“El mundo es mío”

Ey, ey

¿Quién dijo que no?, ey

Que no puedo

Yo hago lo que me de la gana

¿Quién dijo que no?, ey

Que no puedo

Yo hago lo que me de la gana.

El mundo es mío

El mundo es tuyo

El mundo es mío

El mundo es tuyo.

Ey, ey, ey, ey, ey

Te lo dije hace mucho tiempo que como yo no hay dos

Ey, ey, ey

Mucha prenda en diamante y no brillan como yo

Ey, ey, ey

Todo tiene su final, me lo dijo Héctor Lavoe

Ey, ey, ey

Pero yo seré por siempre, ya me lo dijo Dios

Y yo no voy a fallar (No)

Todo el que habló mal de mí se tuvo que callar (Shh)

Ninguno tiene el torque pa’ guayar

Si ves mi cuenta te puedes desmayar (Porque).

Ey

Yo pasé de 0 a 7.25, después un millón

Nadie me saca del sillón

Yo siempre picheo, denme el Cy Young

Dónde están que no los veo, no los veo

Los hater’ me ven y me piden foto

Por encima to’ ustedes, mira cómo floto

Ya no andamos con Menudo, súbete en mi moto

Si se tira Mayweather también lo derroto.

¿Quién dijo que no?, ey

Que no puedo

Yo hago lo que me de la gana

¿Quién dijo que no?, ey

Que no puedo

Yo hago lo que me de la gana.

El mundo es mío

El mundo es tuyo

El mundo es mío (¡Mío!)

El mundo es tuyo.

“Te deseo lo mejor”

Yo sé que soy un cabrón

Que no merezco tu perdón

Te juro que no es mi intención

Pero si escucha’ esta canción.

Te deseo lo mejor

Ojalá que te olvides de mí

Yo sé que fui lo peor

Y tú mereces ser feliz.

Me voy antes de que sea tarde

Y el corazón te destroce otra vez

Yo sé que soy un cobarde

Si quieres haz que no me conoces, está bien.

Otra vez no cumplí lo que te prometí

Otra vez te fallé, otra vez te mentí, eh-eh

Otra vez me toca ser el malo

De qué valen las flores y los regalos.

Si soy culpable de tu dolor

Y por mí ahora eres peor

No quiere’ que más nadie te hable de amor, pero yo.

Te deseo lo mejor

Ojalá que te olvides de mí

Yo sé que fui lo peor

Y tú mereces ser feliz.

Me voy antes de que sea tarde

Y el corazón te destroce otra vez

Yo sé que soy un cobarde

Si quieres haz que no me conoces, está bien, eh.