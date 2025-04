¿No tienes la Real ID en California? Estos son los documentos alternativos que puedes usar antes de la fecha límite

En pocos días, todos los viajeros que se desplacen por vía aérea dentro de Estados Unidos deberán presentar una identificación válida que cumpla con los estándares de la Real ID. Este requisito aplica a quienes usan su licencia de conducir como principal forma de identificación. En California, donde millones aún no han actualizado su documento, las autoridades recuerdan que existen documentos alternativos al Real ID que permitirán abordar vuelos nacionales sin inconvenientes.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han especificado qué identificaciones son aceptadas si no se cuenta con una Real ID. Este cambio afecta directamente a los residentes de California, uno de los estados con mayor volumen de pasajeros domésticos, por lo que es clave informarse con anticipación y evitar contratiempos en los puntos de control de los aeropuertos.

¿Qué documentos puedo usar si no tengo Real ID en California?

Si aún no cuentas con una Real ID en California, hay varias opciones válidas para viajar dentro de Estados Unidos. Según la TSA, estos documentos son aceptados en los puntos de seguridad de los aeropuertos a partir del 7 de mayo de 2025:

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte

o Licencia de conducir mejorada (Enhanced Driver’s License - EDL) de estados como Nueva York, Vermont, Michigan, Minnesota y Washington

de estados como Nueva York, Vermont, Michigan, Minnesota y Washington Tarjeta de residencia permanente (Green Card)

Tarjeta de autorización de empleo (Formulario I-766)

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU. (incluidas las de dependientes)

(incluidas las de dependientes) Tarjetas de programas de viajero confiable del DHS (Global Entry, SENTRI, NEXUS, FAST)

(Global Entry, SENTRI, NEXUS, FAST) Tarjeta de cruce de frontera

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Identificación tribal con fotografía emitida por una nación reconocida a nivel federal

Licencia de conducir canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de marino mercante de EE. UU.

Tarjeta de identificación sanitaria de veterano (VHIC)

Tarjeta HSPD-12 PIV para empleados federales

Además, los menores de 18 años no necesitan presentar identificación cuando viajan con un adulto en vuelos domésticos, aunque se recomienda verificar con la aerolínea los requisitos específicos.

Fecha límite para sacar la Real ID en California

La fecha límite Real ID 2025 es el 7 de mayo, y a partir de ese día se requerirá que toda licencia de conducir o tarjeta de identificación usada para ingresar a instalaciones federales o abordar vuelos nacionales cumpla con los estándares federales. Para identificar si tu documento actual cumple con esta normativa, basta con revisar si en la parte superior derecha aparece una estrella dorada, el sello que indica conformidad con la Real ID.

En caso de no tener esa estrella, tu documento no será aceptado para fines federales, incluyendo controles de seguridad en aeropuertos. Según datos del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), aún son muchos los residentes que no han tramitado su nueva identificación. Por ello, se recomienda agendar una cita lo antes posible, ya que la demanda suele aumentar a medida que se acerca la fecha límite.

Diferencia entre Real ID y licencia de conducir

Aunque a simple vista pueden parecer iguales, existe una diferencia clave entre la licencia de conducir estándar y la Real ID en California. La Real ID no solo funciona como licencia para conducir, sino también como identificación válida ante agencias federales, algo que no ocurre con las licencias tradicionales emitidas antes de la implementación de esta normativa.

La licencia regular sigue siendo válida para manejar dentro del estado y como identificación en muchos contextos locales, pero no será aceptada por la TSA en los aeropuertos después del 7 de mayo de 2025. Esta es una de las razones por las que muchos residentes deben considerar actualizar su documentación, especialmente si viajan frecuentemente o requieren ingresar a edificios gubernamentales federales.