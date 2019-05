Joan Margarit gana Premio Reina Sofía de Poesía

Madrid. EFE.

Joan Margarit (Sanaüja, Lleida, 1938) es el poeta vivo más leído de la literatura catalana y su obra bilingüe, tanto en catalán como en castellano, fue reconocida hoy con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante galardón de poesía en español y portugués.

Contento y agradecido, Margarit recalcó que lo más importante en la vida es la cultura, que "es lo que más cuesta de adquirir y lo que menos cuesta de perder".

PUEDES VER: Poeta venezolano Rafael Cadenas gana el Premio Reina Sofía



Según Margarit, la cultura y la poesía sirven para las cosas fundamentales, "porque cada vida tiene un punto de desastre" y una herramienta como la que él practica desde hace tantos años, lo que hace es consolar, "aunque no sea gratis". "Ya de niño me decían que nunca me regalarían nada y ese ha sido mi principal principio", dijo.

Un poeta con una obra "inmensa", según aseguró el exdirector del Instituto Cervantes y de la RAE, Víctor García de la Concha, miembro del jurado que ha otorgado el premio a un autor que "utiliza la poesía como instrumento moral, de pensamiento y vida, de ética y de práctica", ha asegurado.

Su poesía aspira "a la exactitud", no en vano ha sido también arquitecto y catedrático de Cálculo, señaló el exdirector de la RAE, que destacó la "enorme claridad expresiva" de Margarit.