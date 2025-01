Alunna: de interpretar covers de BLACKPINK y NewJeans a debutar con tema propio en la música

Alunna ha conquistado a una gran comunidad de fans gracias a su talento en el baile y el canto. La artista peruana, reconocida por sus homenajes a grupos surcoreanos como BLACKPINK y NewJeans, ha dado un salto importante en su carrera al lanzar 'Kill the Time', su primer tema original. La canción, que mezcla géneros como el pop en inglés, el k-pop y ritmos latinos, promete convertirse en el himno del verano y marcar una nueva etapa en su trayectoria musical.

Durante los últimos tres años, Alunna ha cautivado al público peruano con sus covers de k-pop, logrando consolidarse como una influencer dentro de la comunidad de amantes de la cultura asiática. Sin embargo, con este nuevo lanzamiento, la cantante da un gran paso al mostrar su faceta como compositora, productora y cantante, demostrando que está lista para conquistar la industria musical.

Alunna debuta con 'Kill the Time'

“Kill the Time” es el reflejo del talento y la visión artística de Alunna. La canción, que combina diferentes géneros musicales, resalta no solo la personalidad de la artista, sino también sus orígenes y sus influencias. “Este proyecto es algo muy fresco y distinto a lo que se suele ver en la industria musical peruana. Me siento súper feliz mezclando el pop en inglés, el K-pop y ritmos latinos. Es algo que siempre quise hacer”, comentó Alunna sobre su lanzamiento.

La joven cantante también ha apostado por una puesta en escena de altos estándares, inspirándose en el modelo de presentaciones del k-pop, donde el performance, el baile y el canto se combinan para ofrecer un espectáculo integral.

Influencias que marcan un estilo único en la música de Alunna

El estilo de Alunna está influenciado por destacados artistas como Tyla, Sabrina Carpenter y Taylor Swift, además de grupos de k-pop como Kiss of Life, Le Sserafim, BLACKPINK y NewJeans. Estas referencias se reflejan en su música y en su propuesta visual, logrando una combinación única que resalta dentro de la escena musical peruana.

Gracias a su esfuerzo y dedicación, Alunna ha logrado posicionarse como una promesa emergente. La buena aceptación de 'Kill the Time' en plataformas digitales confirma que su carrera está en ascenso. En pocos días desde su estreno, el tema ha acumulado un número creciente de reproducciones, lo que demuestra el entusiasmo de sus seguidores.