Comparan personaje de Denzel Washington en 'Gladiator II' con Donald Trump

El célebre director Ridley Scott ha hablado sobre la historia detrás del personaje de Denzel Washington en la cinta ‘Gladiator II’, al que califica como muy parecido a Donald Trump. En dicha película, Washington interpreta a un glamoroso traficante de armas y exgladiador que conspira para controlar Roma.

De nombre, Macrinus, está basado en una figura histórica real , pero el director señala que Macrinus es un poco como un político moderno. "Macrinus era un prisionero de guerra, probablemente en un estado del norte de África, y de hecho fue llevado a Roma probablemente como gladiador. Sobrevivió. Se liberó. Se metió en el negocio de hacer vino y pan. Se convirtió en un comerciante muy rico que vendía basura a los ejércitos romanos: comida, aceite, vino, tela, armas, todo. Tal vez tenía un millón de hombres repartidos por Europa. Así que era multimillonario en ese momento, así que ¿por qué no habría tenido ambiciones hacia el trono?. También es un gángster, muy cercano a Trump. Un gángster inteligente. Crea caos y del caos puede evolucionar”, opinó, según reporta The Hollywod Reporter.

El medio señala que el actor de 70 años, se luce en su interpretación y auguran que sería nominado al Oscar. Gladiator II ya se encuentra en los cines peruanos, protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal junto con Washington en la esperada secuela de Scott.

Washington también fue noticia al decir que tuvo un beso entre personas del mismo sexo que fue eliminado de la película (la versión original de la película duraba casi cuatro horas, dijo Scott). Pero el director aclaró luego que el ósculo fue actuado durante un ensayo, pero que en última instancia no fue filmado para la cámara, mientras que Washington aclaró más tarde que fue más como "un beso" y que el alboroto por el momento fue "mucho ruido y pocas nueces".

El premiado actor ha dado detalles de su vida personal. Foto: AFP

Lleva 10 años sobrio

De otro lado, el ganador de tres Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, un premio Tony y dos premios Óscar habló en una entrevista y reveló que ha estado sobrio durante casi 10 años después de tener un problema con el vino. “He hecho mucho daño al cuerpo”, dijo Washington a la revista Esquire. “Ya veremos. He estado limpio. Cumpliré 10 años este diciembre. Dejé de beber a los 60 y desde entonces no he bebido nada. Las cosas se están abriendo para mí ahora, como tener 70 años. Es real. Y está bien. Este es el último capítulo: si cumplo otros 30, ¿qué quiero hacer? Mi madre llegó a los 97”.