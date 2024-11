Gladiador, la secuela dirigida por Ridley Scott lidera la taquilla

Gladiador II ha recaudado 87 millones de dólares fuera de los Estados Unidos y convierte a su protagonista, Paul Mescal, en una de las figuras del momento. El actor irlandés fue a su tierra natal para promocionar la película. “Hay una sensación extraña al aterrizar en la ciudad. No sé, simplemente me hace sentir tranquilo”.

Mescal asistió al estreno en Dublín y habló de su relación con la fama. “Hay un poco de disfrutarla, pero también hay una parte de aferrarse a la vida”, citó CBS. “El tamaño de la fama es algo que no he experimentado antes. Además, no he estado en una gran cantidad de películas”.

Hijo de una oficial de la policía y un profesor, el irlandés de 28 años dijo que tuvo una infancia normal. Su incursión en la actuación fue en secundaria, a los 16 años, con la obra El fantasma de la ópera.

Nominado al Óscar por la película Aftersun de Charlotte Wells y a un Emmy por su papel en la serie ‘Normal People’, Mescal se quedó con el protagónico del Gladiador luego de un enlace por Zoom con el director. “Recibí una llamada telefónica y me dijeron: ‘Vas a participar en Gladiador II. Recibir esa noticia te cambia la vida por completo. Creo que hay algo que viene con el legado de Ridley Scott”.

Subió ocho kilos para dar vida a Lucius, el personaje que interpretó Russell Crowe dirigido también por Scott. “El papel es muy diferente. A menudo interpretas personajes más suaves, casi atormentados y tímidos. Es una transición importante para ti”.

La prensa estadounidense señala que esta película logra un récord en la carrera del director de Thelma & Louise. “El mayor estreno en el extranjero de una película dirigida por Ridley Scott. Arrasó en 63 mercados de taquilla internacionales en su estreno y antes de que la película nacional entre en la arena la semana que viene”, informa Deadline sobre el cineasta británico.

La primera película fue exitosa a nivel de taquilla y en la temporada de premios: recaudó cuatro veces más su presupuesto de 103 millones de dólares y fue nominada a los Globos de Oro, BAFTA y Premios Óscar. Ganó cinco estatuillas y fue la mejor película. Gladiador II tiene la aprobación de la crítica y halagos para Denzel Washington en el papel de Macrinus.