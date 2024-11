Hollywood rinde homenaje a Quincy Jones

La leyenda de la música, Quincy Jones, había escrito el discurso que leería la noche de los Governors Awards, ceremonia en la que recibiría un Oscar por su trayectoria. El domingo por la noche, su hija, la actriz Rashida Jones, leyó sus palabras.

“Siempre fui muy consciente del enorme poder que poseíamos como cineastas, de que el arte que creábamos, las historias que contábamos, si teníamos suerte, tenían la oportunidad de conmover a la gente de maneras que nunca podrían imaginar, de hacer de la sociedad y del mundo un lugar más comprensivo y acogedor para que todos existamos”, escribió el músico y productor fallecido hace dos semanas a los 91 años.

Rashida Jones, acompañada de sus hermanos, describió a su padre. “Tenía un don sobrenatural para relacionarse con la gente. Sabía estar presente, ser curioso y ser cariñoso. Estar aquí esta noche había sido una decisión difícil para nuestra familia, pero queríamos celebrar su hermosa vida y su carrera”, dijo sobre el ganador de 28 premios Grammy, compositor de bandas sonoras y productor del celebrado disco benéfico ‘We Are The World’ con Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles, Cyndi Lauper, Kim Carnes, entre otras estrellas.

Antesala a los Oscar

El evento anual es una ceremonia en la que se reconoce trayectorias en la industria cinematográfica, pero además, en la alfombra roja desfilan los posibles nominados a los premios de la Academia. Por ello, Demi Moore y su coprotagonista en La sustancia, Margaret Qualley, fueron de las más fotografiadas al igual que Angelina Jolie quien ha brillado en la temporada por la película Maria. La actriz llegó acompañada de su hijo Knox.

Antes de celebrarse los Governors Awards, la Academia anunció que después de dos años con Jimmy Kimmel como presentador, la conducción de los Oscar 2025 recaerá en el comediante ganador de los Emmy, Conan O’Brien. “Es la persona perfecta que ayudará a dirigir nuestra celebración mundial del cine con su humor brillante, su amor por las películas y su experiencia con la televisión en vivo”, declaró el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer y su presidenta Janet Yang.