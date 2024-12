El director Luca Guadagnino, conocido por películas como Call me by your name, por la que fue nominado al Óscar a la Mejor Película y BAFTA al Mejor Director, regresó a las salas de cine con 'Queer', basada en la icónica novela de William Burroughs, con una trama explora los límites del deseo, la soledad y la búsqueda de conexión en un mundo fragmentado. ¿Su protagonista? Daniel Craig, quien se aleja de su imagen habitual para sumergirse en un papel desgarrador. "'Queer' promete ser uno de los dramas más discutidos del año y un fuerte contendiente de 'Emilia Perez'", según la critica, para la temporada de premios. La cinta ya se encuentra en los cines peruanos.

Ambientada en 1950, 'Queer' fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia y tuvo una buena recepción de la prensa especializada con elogios como “deslumbrante, magnética y provocadora” (El Mundo), “festín estético” (Fotogramas) y “fascinante” (The Hollywood Reporter), entre otros. Allí, Daniel Craig interpreta a William Lee, un expatriado estadounidense en Ciudad de México, quien pasa sus días casi completamente solo, excepto por algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton (interpretado por el actor Drew Starkey), un expatriado y exsoldado recién llegado a la ciudad, le muestra, por primera vez, que puede ser posible establecer una conexión íntima con alguien. La actuación de Craig fue catalogada como "cruda y reveladora". El director, Luca Guadagnino, respondió algunas preguntas a La República.

¿Es cierto que tu camino con Queer inició cuando leíste el libro siendo adolescente?

Descubrí a William Burroughs a través de su libro, y en ese nombre encontré una especie de iconicidad que me llevó a profundizar en su mundo. Me he dado cuenta de que he pasado toda mi vida pensando en William Burroughs, buscando a William Burroughs y parafraseándolo. Él es uno de mis verdaderos puntos de anclaje visual, sobre el cual intento escalar esta empinada pared de la creatividad.

El libro Queer está inconcluso.

El escritor Justin Kuritzkes y yo necesitábamos encontrar una manera de crear un tercer acto en el espíritu de Burroughs, que fuera profundamente fiel al libro. En el libro, los personajes principales, Lee y Allerton, conocen al Doctor Cotter, y no reciben la ayahuasca, o yagé, que buscan. Nos preguntamos: "¿y si finalmente lo consiguieran, a dónde los llevaría?". Lo más importante es que hablamos sobre que la película no fuera una historia de amor no correspondido de Lee hacia Allerton, sino una historia de amor. No me interesaba contar una historia de amor no correspondido. Esta es una historia universal sobre el amor, y la manera en que las personas pueden corresponder el amor o la tragedia de no estar en el mismo lugar en el mismo momento, pero ambos estando enamorados.

¿Qué tono querías que tuviera la película?

Lo que ahora sé sobre Burroughs es que era muy tímido y que 'Queer' no se publicó hasta 35 años después de haber sido escrito, en parte porque el libro estaba demasiado cerca de su realidad, mostrando que era un alma tierna en busca de amor, lo cual no asociamos con su canon literario. Por eso, Justin, Daniel, Drew y yo sentimos que esto debía presentarse como una historia de amor. Hubiera sido demasiado fácil hacer que el tono fuera seco, irónico, sarcástico y distante.

¿Qué hizo que Daniel Craig fuera tu elección para interpretar al personaje de William Lee?

Sé que Daniel es uno de los grandes actores de su generación. Y cuando lo conocí, descubrí a un hombre muy cálido. Me encanta que Daniel y yo hayamos cultivado y hecho crecer una gran amistad. Desde el principio supe que el compromiso de Daniel era completo y total, y que también entendía la profundidad de lo que necesitaba ser llevado a la pantalla para el personaje de Lee. Creo que lo que ha hecho con la vulnerabilidad y la honestidad del personaje de William Lee es asombroso. La profundidad que Daniel Craig aporta es profunda.

Luca Guadagnino director de 'Queer' junto a los actores protagonistas Daniel Craig y Drew Starkey. Foto: AFP

Drew Starkey interpreta a Eugene Allerton. ¿Cómo lo descubriste y Daniel Craig también tuvo algo que decir sobre el casting de Allerton?

Una vez que encontré al compañero de Daniel para la película, fue una decisión totalmente evidente para mí que el proceso de encontrar a Allerton debía involucrar a Daniel. Me dieron una grabación de Drew Starkey para otro proyecto, y vi algo asombrosamente comprometido y hermoso. Inmediatamente se lo mostré a Daniel, quien estuvo de acuerdo conmigo. Luego vimos cientos de otras grabaciones de actores, y cuando llegamos a unas trescientas, dijimos: "Realmente no hay necesidad de buscar más, porque Drew es el indicado."

¿'Queer' ha sufrido recortes desde que fue seleccionada para la Competencia en el Festival de Cine de Venecia de este año?

Le mostré al director del festival, Alberto Barbera, un corte inicial de la película con la posibilidad de mostrarla en el Festival de Cine de Venecia. Tuvo la paciencia suficiente para ver tres horas, pero no era el corte final. No habíamos terminado la película. Y seguí trabajando en ella hasta que pude perfeccionarla para hacerla como yo quería, y esa duración es de 135 minutos. Nunca ha habido una versión diferente de la película.