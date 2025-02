Un escalofriante incidente ocurrido en el set de la serie china 'Drifting Away' ha generado conmoción en redes sociales. Un video filtrado en la plataforma Weibo el 22 de febrero de 2025 muestra el momento exacto en que una actriz es golpeada por un vehículo mientras se filmaba una escena de acción. En el registro se observa cómo la intérprete se queda en el suelo gritando mientras el staff intenta socorrerla después del suceso.

Los internautas no tardaron en exigir un pronunciamiento por parte del equipo del drama mientras se viralizaba el clip y especulaban al respecto. Poco después, la producción y una joven identificada como la agraviada rompieron su silencio.

Actriz es golpeada por auto en pleno rodaje de serie china

El registro del accidente en el set de la serie 'Drifting Away' fue filtrado en Weibo por un blogger de entretenimiento durante la tarde del 22 de febrero (CST). En el video se ve a la actriz, una doble de riesgo de la estrella principal Zhao Jin Mai, recostada boca abajo en el suelo cuando un vehículo se acerca a gran velocidad y la golpea inesperadamente. "¿El coche atropelló a la doble? ¿Está bien ahora?", preguntó el usuario que publicó la grabación.

Según recogió el medio chino Jimu News, el hecho ocurrió en pleno rodaje de una escena clave del episodio 8 del drama, en la cual la protagonista Zhen Zhen (personaje de Zhao Jin Mai) huye de su secuestrador y la Policía acude a rescatarla.

Habla la joven identificada como la actriz que fue golpeada por auto en rodaje de serie

El video del accidente en el rodaje de la serie china no tardó en volverse viral en Weibo, donde muchos internautas especulaban sobre una posible afectación en la cabeza. Sin embargo, una joven identificada como la actriz afectada se pronunció a través de la red social una hora después de la filtración y negó alguna lesión seria, de acuerdo con Jimu News.

Bajo el usuario Happy Little Pearl, la doble de riesgo publicó un informe de tomografía del Primer Hospital Afiliado de la Facultad de Medicina de Hainan, fechado en abril de 2024. Además de indicar que el clip no reflejaba con precisión lo sucedido, ya que su lesión fue una abrasión en el brazo y no en la cabeza, la joven destacó que la producción la asistió y recibió atención médica. "Ahora he reanudado mi vida normal. Gracias por su preocupación", escribió.

Actriz fue golpeada por auto en rodaje y producción del drama se disculpa

Posteriormente, la producción de 'Drifting Away' emitió un comunicado oficial en Weibo confirmando que el accidente ocurrió el 7 de abril de 2024, durante la filmación de una escena con un automóvil en Haikou. El equipo también aseguró que la doble de riesgo sufrió una abrasión en el brazo y que fue trasladada rápidamente al hospital, donde se le permitió regresar a casa para recuperarse después de confirmar que su lesión era leve.

Ante la polémica generada por la filtración del video viral, la producción reconoció errores en la gestión de seguridad en el set y ofreció disculpas públicas a la afectada.