¿Dónde ver Liverpool vs Brighton EN VIVO por la fecha 10 de la Premier League 2024-25?

Liverpool vs Brighton EN VIVO juegan este sábado 2 de noviembre, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana), por la fecha 10 de la Premier League 2024-25. El partido se disputará en el estadio Anfield, con transmisión vía Disney Plus Premium. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado con los videos de goles y el resumen, además del resultado final, sigue la previa desde la página web de La República.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Brighton?

Desde Perú, el juego entre Liverpool y Brighton se podrá seguir a las 10.00 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 9.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs Brighton?

El partido Liverpool vs Brighton no será transmitido por TV, sino que solo se podrá ver a través de diferentes servicios de streaming dependiendo de tu ubicación.

Sudamérica: Disney Plus Premium

Centroamérica: Max

México: TNT, Max

Estados Unidos: Peacock

España: DAZN.

Liverpool vs Brighton: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para el Liverpool vs Brighton. El favoritismo es para el equipo local.

Betsson: gana Liverpool (1,38), empate (5,60), gana Brighton (7,80)

Bet365: gana Liverpool (1,36), empate (5,00), gana Brighton (8,00)

Betano: gana Liverpool (1,38), empate (5,20), gana Brighton (7,50)

1XBet: gana Liverpool (1,41), empate (5,50), gana Brighton (7,50)

Coolbet: gana Liverpool (1,40), empate (5,60), gana Brighton (7,85)

Doradobet: gana Liverpool (1,40), empate (5,33), gana Brighton (7,00).

Alineaciones probables de Liverpool vs Brighton

Estos son los posibles equipos titulares de Liverpool y Brighton para el partido por la Premier League.

Liverpool : Kelleher, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Salah, Gravenberch, Curtis Jones, Mac Allister, Luis Díaz, Darwin Núñez

: Kelleher, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Salah, Gravenberch, Curtis Jones, Mac Allister, Luis Díaz, Darwin Núñez Brighton: Verbruggen, Estupiñán, Igor Julio, Van Hecke, Veltman, Mitoma, Hinshelwood, Rutter, Baleba, Adingra, Welbeck

Liverpool vs Brighton: previa

Tan solo tres días después de la derrota sufrida por la Copa de la Liga de Inglaterra, Brighton tendrá la oportunidad de cobrarse su revancha ante Liverpool, esta vez por la Premier League, en un partido que los reds no pueden permitirse siquiera empatar ante la amenaza de un Manchester City que podría dispararse como líder de la tabla de posiciones.

El equipo red no pierde como local ante Brighton en la Premier League desde el 2021. Foto: Liverpool FC

El equipo de Arne Slot rescató un punto de su último cruce liguero, frente al Arsenal, con el cual empató 2-2 como visitante. Virgil van Dijlk y Mohamed Salah anotaron los tantos para que el conjunto de Anfield empareje el marcador luego de estar perdiendo hasta en dos ocasiones. Respecto al choque contra las gaviotas por octavos de final de la Carabao Cup, un doblete de Cody Gakpo y otra anotación de Luis Díaz decretaron el sufrido 3-2 a favor del Liverpool.

Historial reciente de Liverpool vs Brighton

Estos son los resultados de los cinco últimos enfrentamientos entre Liverpool y Brighton por las diversas competencias del fútbol inglés: Premier League, FA Cup y EFL Cup.