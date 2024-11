En entrevista con Vanity Fair, Bruce Springsteen ha hablado sobre ‘Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band’ (ya disponible en Disney+), un documental que retrata su vida y la vigencia de su banda E Street band.

Cuando se le preguntó sobre cuál es el secreto para estar cincuenta años tocando con la misma banda, la estrella de la música respondió: “Igual que los matrimonios, ¿cuántos duran 50 años? Creo que el secreto es permanecer centrado en lo esencial: tocar cada noche como si fuera tu última noche en la Tierra y tocar con tipos que saben lo que se juegan cuando sales ahí fuera. Eso es lo que espero de cada miembro de la banda y lo que nos mantiene con los pies en la tierra. Es bonito que te paguen bien, es bonito estar en buenas habitaciones de hotel, pero lo que nos mantiene pegados al suelo son esas tres horas frente al público donde decidimos darles todo lo que tenemos”.

“Yo solo sé hacerlo de esa manera: subo al escenario y tengo que darlo todo. Nunca he pensado, ‘bueno, esta noche igual doy el 50 o el 60 por ciento’. Yo salgo y lo doy todo. O todo o nada”, agregó.

En la misma entrevista, Springsteen, de 75 años, recordó el día en que se enamoró de la música. “Pues debió ser alrededor de 1956 cuando vi a Elvis por primera vez en la tele: yo tenía seis años; o en 1964 cuando vi por primera vez a The Beatles. Tenía 14 años y me afectó profundamente…”.

"Si no lo hacíamos ahora, pronto estaría muerto"

El talentoso músico, además, sostuvo un encuentro con la prensa donde en medio de una serie de preguntas, señaló que, si no hacían este documental, podría haber muerto en algún momento. “Bueno, si no lo hacíamos ahora, pronto estaría muerto, así que tenemos que hacer estas cosas mientras podamos. Eso es todo”.

Thom Zimmy, director del documental ‘Road Diary: Bruce Springsteeen and the E Street Band’, también ha dado detalles del filme. “Creo que evoluciona cada día que pasaba con la banda, filmando y viendo lo que ocurría. Creo que es una conversación que tiene lugar con Jon (Landau) y Bruce desde el primer día y yo me mantengo realmente abierto a lo que estoy experimentando. El primer día de ensayos”.