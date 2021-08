Gran sorpresa causó el último domingo 22 de agosto cuando en redes sociales apareció un video referente al tráiler de Spider-Man: no way home.

La película, una de las más esperadas del año, ha tenido a los fanáticos en vilo desde el anunció de su título oficial. Son ellos los que por varias semanas han usado internet para pedirle a Sony Pictures que libere el primer adelanto de la cinta con Tom Holland.

Con el correr de las horas, se confirmó que el video publicado en línea correspondía a Spider-Man 3, lo que provocó la emoción de los seguidores, pero también una reacción inmediata por parte de la productora.

Sony reacciona ante filtración de Spider-Man 3

Con Spider-Man: no way home como tendencia mundial en Twitter, la productora actuó rápido, quizás no tanto como hubiera querido, para evitar que las imágenes se sigan propalando. A medida que algunas cuentas eran bloqueadas, otras compartían el video.

Actualmente, algunos de los tuits con el adelanto de la película han sido eliminados tras reclamos por derechos de autor. Lo mismo ha sucedido con los videos en YouTube.

Caos en redes y la respuesta de Tom Holland

Tras la divulgación del tráiler de Spider-Man: no way home, cibernautas quedaron impactados por las escenas, varias que confirman algunas teorías que se han estado manejando dentro del fandom.

Quien también reacción a esta filtración fue Tom Holland. El actor usó su Instagram para compartir un mensaje con sus fanáticos: “You ain’t ready!” (No estás listo). Lo que podría dejar abierta la posibilidad de una sorpresa final para la película del Hombre Araña.