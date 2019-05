Game of Thrones 8x04: ¡SPOILERS! Episodio ha sido filtrado en las redes sociales

Game of Thrones 8x04 EN VIVO ONLINE | Una vez más, la seguridad de HBO ha sido burlada y han subido, por cuarta vez de manera consecutiva, videos e imágenes del capítulo de este domingo.

¡Atención por donde navegues! Si es que no quieres arruinarte el episodio de esta semana, te recomendamos cerrar tus redes sociales hasta que sean las 8:00 PM (hora peruana) para ver Game of Thrones 8x04.

En horas de la mañana, Jose Señarís Romay o mejor conocido como Frikidoctor, realizó un anuncio a través de su cuenta de Twitter que se había filtrado GOT 8x04.

"Pues vamos camino de cuatro de cuatro episodios filtrados. Ya hay fotos y un vídeo del cuarto episodio de Juego de Tronos circulando por la red. Posiblemente en breve, el episodio entero. El texto con la trama entera también se está moviendo... El problema no era yo".

Pues vamos camino de cuatro de cuatro episodios filtrados. Ya hay fotos y un vídeo del cuarto episodio de #juegodetronos circulando por la red. Posiblemente en breve, el episodio entero. El texto con la trama entera también se está moviendo... El problema no era yo. — Jose Señarís Romay (@Frikidoctor) 5 de mayo de 2019

Esto ha sido confirmado por los usuarios de las redes sociales, principalmente en Twitter y Facebook, donde abundan este tipo de imágenes.

Si no quieres arruinarte Game of Thrones 8x04, ya sabes qué hacer.

¿Cómo y dónde VER Game of Thrones?

La tercera entrega de Juego de Tronos se estrenó el domingo 28 de abril vía HBO. Los siguientes horarios de difusión son de acuerdo a su región:

Ver GOT en EE. UU.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

VER Game of Thrones en Latinoamérica - Perú

Perú: 8:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p. m.

Cuba: 8:00 p. m.

Guatemala: 7:00 p. m.

Honduras: 7:00 p. m.

Nicaragua: 7:00 p. m.

¿Cómo y dónde ver Game of Thrones 8x04 ONLINE?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

¿Cuánto cuesta HBO GO?

Perú: 31.90 soles al mes

México: 149 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes