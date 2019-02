Bohemian Rhapsody: Adam Lambert revela por qué no aceptó interpretar a Freddie Mercury

La presentación de Queen y Adam Lambert en los Oscar 2019 dejó a más de uno impactado, no solo por el show, sino por la voz del cantante, actual integrante de la icónica agrupación.

En medio de los comentarios alentadores por su show, Adam Lambert se confesó y reveló por qué a él no se le designó como protagonista de Bohemian Rhapsody y si a Rami Malek.

El último domingo, Bohemian Rhapsody obtuvo cuatro premios Oscar, incluyendo a Rami Malek como Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury.

Tras el show en el evento, en redes sociales comenzaron a surgir varias incógnitas entorno a Adam Lambert y su participación en la película. El cantante y también actor de 37 años, que ahora disfruta de su nueva fama, reveló que no interpretó al emblemático Freddie Mercury en la película porque no tenía la confianza suficiente para asumir un papel tan importante como ese.

Queen en los Oscar 2019

A pesar de cantar desde hace un tiempo con Queen, Adam Lambert aseguró para Entertainment Tonight que “no me parezco a Freddie. No sueno como Freddie. Me parezco a mí”.

En otro momento, el artista habló sobre la participación de Rami Malek en la película y cómo vio su interpretación de Freddie Mercury.

“Rami se ve increíble. Él es un gran actor. Por lo que entiendo, usaron piezas de la grabación real del estudio de Freddie y Marc Martel, que es un imitador de Freddie Mercury, para hacer algunas de las otras cosas vocales”.