Netflix: ¿'Friends' sale del servicio tras último anuncio de Warner? [VIDEO]

¿Lo que todos temían está por llegar? En diciembre, un rumor sobre la salida de Friends de Netflix se volvió viral y asustó a más de un fans de la sitcom. Si bien la serie se acabo hace 15 años atrás, sus entrañables episodios pueden ser vistos en el servicio de streaming y en televisión por cable.

Tras disipar los rumores y afirmar que esto no sucedería, Netflix y Warner llegaron a un millonario acuerdo por los derechos de streaming de Friends. La famosa plataforma desembolsó 100 millones de dólares por retener 'por un tiempo más' la serie durante todo 2019. Lo que pocos sabían es que ese sería su último año.

Si bien para nadie es un secreto que Warner busca adicionar a su cartera un servicio de streaming, al parecer la compañía lo va a hacer junto a sus mejores títulos. Bajo el nombre 'WarnerMedia', la empresa estaría por seguir la misma línea que Disney sacando de Netflix y otras plataformas todo el contenido que tiene 'alquilado' y meterlo posteriormente a la suya. Friends será una pieza clave de su juego.

Friends, mejores escenas

Kevin Reilly, nuevo jefe de contenidos de WarnerMedia, afirmó en un reciente encuentro con los medios de comunicación que, “no es un buen modelo de negocio compartir series como Friends”.

De acuerdo con TVTime, Friends es una de las series más vistas en el servicio de streamig y culpable de más de una maratón televisiva. Warner no solo estaría por sacar a la sitcom de su catálogo de contenido, sino también a The Flash, Riverdale o Supernatural, las cuales irían a parar a WarnerMedia. Este estudio también ha producido, y podría querer recuperar tarde o temprano, The Big Bang Theory, Shameless, Blindspot, Mom, Krypton, o The Middle, entre otras.

Actores de recordada serie Friends siguen ganando millones

Según se dio a conocer, los seis miembros del reparto, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, siguen ganando 20 millones de dólares al año cada uno, ya que el programa todavía genera alrededor de mil millones al año para Warner Bros.

Friends comenzó a emitirse el 22 de setiembre de 1994 y pronto alcanzó altas cifras de audiencia, las que conservó a lo largo de sus 10 temporadas. Con él éxito, los salarios de los actores también se ajustaron. En la primera temporada los protagonistas recibían 22,500 dólares por episodio, mientras que en las últimas entregas cada uno ganaba 1 millón de dólares por capítulo.

Friends: populares escenas entre los fans

El contrato que tenían Netflix y Warner tenía una duración de 4 años y estaba a punto de expirar el 1 de enero del 2019. Por supuesto esto hizo saltar las alarmas y debido a la gran cantidad de comentarios en redes sociales del público de Friends, Netflix accedió a pagar 100 millones por conservar la serie al menos un año más.