Game of Thrones: la advertencia de Maisie Williams que no esperaron recibir los fans

La intérprete de 21 años, Maisie Williams, quien da vida a Arya Stark en la exitosa Game of Thrones, conversó con Sky News sobre la ficción de HBO y contó sobre lo que tendrán que esperar los fans en los 6 últimos capítulos.

Entre sus declaraciones, Williams envió un mensaje a los fans sobre el gran final de Game of Thrones. Sus palabras han dividido a los seguidores de la ficción inspirada en la historia de George R. R. Martin.

De acuerdo con Maisie Williams, el final de Game of Thrones dejará a más de un televidente insatisfecho. En declaraciones para Sky News dijo: "No creo que nadie vaya a estar conforme con la historia cuando termine. Nadie quiere que acabe, pero estoy muy orgullosa de esta temporada final".

En otro momento, Williams recordó su paso por la 'Juego de Tronos' y como los fanáticos la vieron crecer en pantalla. Maisie agregó lo extraño que iba a ser cuando la serie llegue a su fin.

"Va a ser muy extraño cuando los episodios se estrenen. Cada día se acerca un poco más el final y que -Game of Thrones- ya no sea parte de mi vida. Lloré como un bebé el último día. Me sentí completamente perdida. Diez años ha sido mucho tiempo", exclamó.

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el próximo 14 de abril a través de la señal de HBO y HBO Go.

¿Cuáles son los Siete Reinos de Game of Thrones?

1.- El Reino del Norte

2- El Reino de las Islas y los Ríos

3.- El Reino del Valle

4.- El Reino de la Roca

5.- El Reino de las Tierras de la Tormenta

6.- El Reino del Dominio

7.- El Reino de Dorne