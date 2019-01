Globos de Oro 2019: Conoce las cintas nominadas a la categoría Mejor Película de Drama [FOTOS]

Este domingo 6 de enero se llevará acabo la ceremonia de los Globos de Oro y aquí te contamos un poco más acerca de las nominadas a la categoría Mejor Película de Drama. Entre ellas, destacan cintas como ‘A Star Is Born’, ‘Black Panther’ o ‘Bohemian Rhapsody’.

La ceremonia que es la antesala a los Premios Oscar (24 de febrero), premia lo mejor del cine y la televisión. Entre ellas figuran grandes nombres de Hollywood, por lo que muchas de las que se verán, también dirán presentes en el edición de gala del próximo mes.

Las nominadas a Mejor Película de Drama son: Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, If Beale Streat Could Talk, A Star Is Born. Por lo que aquí te contamos un poco más de ellas.

Black Panther

Cinta que pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel y que está basada en el personaje del mismo nombre en los cómics. La misma está producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios. El filme fue dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker y Andy Serkis. Se estrenó el 16 de febrero del 2018.

BlacKkKlansman

Infiltrado en KKKlan, es el nombre en español, la cinta habla sobre los crímenes raciales que existen en Estados Unidos. Un detective de origen afroamericano, llega a infiltrarse en el grupo de Colorado del Ku Klux Klan, logrando ascender entre ellos. Está dirigida por Spike Lee y protagonizada por John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier y Topher Grace. Se estrenó el 10 de agosto del 2018.

Bohemian Rhapsody

Película biográfica sobre el cantante Freddie Mercury y el famoso grupo Queen, la misma cuenta los inicios de Farrokh Bulsara, un estudiante británico de origen parsi y cómo conoce a los integrantes con quiénes lograría el éxito ya conocido. La cinta fue dirigida por Bryan Singer y protagoniozada por Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello. Se estrenó el 2 de noviembre del 2018.

If Beale Streat Could Talk

Está basada en la novela de mismo nombre de James Baldwin. Cuenta la historia de una joven afroamericana que gracias al apoyo de su familia, intenta limpiar el nombre de su esposo que fue denunciado de forma injusta y así quede libre antes del nacimiento de su hijo. Es dirigida por Barry Jenkinsy protagonizada por Kiki Layne, Stephan James, Diego Luna y Pedro Pascal. Se estrenó el 14 de diciembre del 2018.

A Star Is Born

Nace Una Estrella, es su nombre en Hispanoamérica, y cuenta la historia de un músico country con adicciones como el alcohol y las drogas, pero que al encontrar a una joven talento, buscará ayudarla y mostrarla al mundo. Es la tercera adaptación del filme de 1937, además, que es dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, contando con la participación de Lady Gaga. Se estrenó el 5 de octubre del 2018.