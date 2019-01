Las series favoritas para ganar en los Globos de Oro 2019

El domingo 06 de enero la ceremonia de los Globos de Oro tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton. La edición número 76 ya cuenta con sus favoritas a ganar de acuerdo a la crítica de los medios y la opinión del público.

‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’ cuenta con cuatro nominaciones en distintas categorías como ‘Mejor serie limitada’, ‘Mejor actor’, ‘Mejor Actriz de reparto’ y ‘Mejor actor de reparto’.

A continuación, las series nominadas y favoritas para ganar los Globos de Oro 2019 en cada categoría.

Mejor serie de drama

Bodyguard (Netflix)

Homecoming (Amazon Prime)

Killing Eve (BBC)

Pose (FX)

The Americans (FX)

Posible ganadora: Homecoming

Las plataformas de serie y películas online se han convertido en creadoras de programas exitosos. Netflix y Amazon Prime lideran las nominaciones con distintas series. Una de estos es Homecoming, protagonizada por Julia Roberts. El thriller psicológico narra la historia de Heidi Bergman, una trabajadora de una agencia secreta, y la de un soldado que lucha por recuperar su vida como civil.

Mejor serie musical o comedia

Barry (HBO)

The Good Place (NBC)

Kidding (Showtime)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Posible ganadora: The Marvelous Mrs. Maisel

La series está situada en la década de 1950 y cuenta cómo la vida perfecta de Miriam ‘Midge’ Maisel cambia rotundamente cuando su esposo la deja por otra mujer. Está sola y perdida, pero de un momento a otro se convertirá en una de las primeras mujeres en hacer comedia.

Mejor serie limitada para la televisión o Película para la televisión

The Alienist (TNT)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX Networks)

Escape at Dannemora (Showtime)

Sharp Objects (HBO)

A Very English Scandal (Prime Video)

Posible ganadora: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, por su nombre en Latinoamérica, es parte de la segunda temporada de la serie de crímenes de FX American Crime Story. En esta se cuenta la historia del legendario diseñador de moda y su cruel asesino Andrew Cunanan. Está basada en el libro ‘Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History’ de Maureen Orth.