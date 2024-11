Diabetes en Perú: 1 de cada 5 pacientes es hospitalizado por pie diabético y el 17% tiene riesgo de amputación

La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Cada 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, establecido en 1991 con el objetivo de generar conciencia sobre la enfermedad. Son 62 millones de personas con esta condición en América, mientras que en Perú se estima que afecta al 8% de la población, de la cual solo el 35% mantiene un control adecuado, de acuerdo a datos de la Universidad Científica del Sur. Recientemente, un estudio publicado por investigadores de dicha casa de estudios ha revelado que uno de cada cinco pacientes es hospitalizado por pie diabético.

Para la investigación, liderada por Marlon Yovera Aldana, doctor especializado en Endocrinología y en diabetes mellitus, se ha analizado datos de 39 hospitales en el Perú. Se indica que de los pacientes con pie diabético, el 17% tiene el riesgo de sufrir una amputación mayor. Ello consiste en una extracción de una parte significativa de una pierna, generalmente por encima del tobillo. Dialogamos con el experto para conocer acerca de este efecto de la diabetes y cómo prevenirlo.

Diabetes: más allá de los niveles de azúcar

La diabetes es una enfermedad caracterizada por la incapacidad del cuerpo para regular adecuadamente los niveles de glucosa en la sangre. Ello ocurre debido a problemas en la producción o en el uso de la insulina, la hormona que ayuda a convertir la glucosa en energía. Yovera precisa que no solo se hace referencia al azúcar. "Muchos piensan que solo no comer dulces evita la diabetes. Puede haber productos que no tienen azúcar, pero tienen harina, grasas y son muy calóricos", indica. Además, hay otro factor causante de la enfermedad: la falta de ejercicio para liberar calorías.

"El factor principal para que dé la diabetes es un exceso de ingreso de calorías y un problema de bajo gasto energético. Si lo mantienes por años, esa ingesta excesiva hace que el cuerpo tenga que trabajar más de lo debido para mantener un equilibrio. La diabetes ocurre cuando el páncreas ya no puede mantener ese equilibrio", detalla.

El páncreas juega un papel crucial en el control de los niveles de glucosa en sangre mediante la producción de

insulina. Foto: difusión

El tipo de diabetes más común en Perú es la diabetes mellitus tipo 2. Suele ser difícil de detectar en sus etapas iniciales debido a que generalmente no presenta síntomas. No obstante, existen factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo y el aumento del perímetro abdominal.

¿En qué consiste el pie diabético y cómo prevenirlo?

El pie diabético es una complicación grave de la diabetes que afecta los pies y se produce debido a la combinación de daño en los nervios (neuropatía) y mala circulación sanguínea en las extremidades inferiores. "Cuando la glucosa está alta, durante mucho tiempo, daña a los nervios. En consecuencia, afecta a sus funciones. Las primeras fibras nerviosas afectadas son las de la sudoración. Las últimas son las de sensibilidad al dolor", explica Yovera.

"Entonces, las personas con pie diabético pueden pisar un clavo y no lo sienten. Pueden usar zapatos estrechos o tener una infección muy severa y no lo sienten", detalla el experto. Cuando una lesión avanza y no se trata a tiempo prudente, puede empeorar rápidamente debido a la falta de sensación que caracteriza al pie diabético. Las lesiones pueden infectarse sin que la persona lo note, lo que puede llevar a infecciones graves, gangrena o úlceras profundas.

El pie diabético es una complicación seria y frecuente de la diabetes. Foto: Fundación BEST

Para prevenir el pie diabético, el doctor recomienda el uso de calzado adecuado. Para personas diabéticas es determinante evitar caminar sin zapatos. Además, resalta que es importante la evaluación diaria del estado de los pies. Observar si hay alguna herida o lesión que pueda ser detectada a tiempo.

De acuerdo a investigaciones, los pacientes con pie diabético que sufren amputaciones proceden, mayormente, de regiones en la selva y la costa. Según Yovera, se debe al mayor uso de sandalias en estos lugares por el calor.

Más del 20% de peruanos tiene prediabetes

La prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente elevados como para ser diagnosticados como diabetes. Yovera sostiene que, según investigaciones, más del 20% de peruanos se encuentra en esta situación.

Para prevenir la diabetes, se recomienda mantener hábitos saludables: dormir horas adecuadas, disminuir la ingesta de carbohidratos y realizar ejercicios regularmente. "También es importante mantener el control del colesterol y los triglicéridos", agrega.