Un gran porcentaje de personas en Estados Unidos, México y Sudamérica sufren de colesterol alto. Los profesionales de la salud aseguran que es una sustancia cerosa parecida a la grasa que el cuerpo necesita para gozar de buena salud, pero en las cantidades adecuadas. Los especialistas de la prestigiosa Universidad de Harvard sugieren que la primera opción para contrarrestar este problema que debemos tomar es asegurarnos que nuestro cuerpo reciba una gran cantidad de antioxidantes.

Estos componentes se encuentran localizados en alimentos como los plátanos, brócoli, zanahoria, manzanas y cítricos (mandarina, toronja, naranja o kiwi) Además, se concentran principalmente en comestibles como frutos rojos. De esta forma, los consumidores gozarán de buena salud y un mejor estado físico. Diversos estudios apuntan que una bebida es la solución para disminuir el colesterol alto.

Agua de Jamaica en diferentes presentaciones/ Foto: Loma Culinaria

Agua de Jamaica contiene numerosos beneficios naturales

Es mucho más que una simple bebida refrescante. Su sabor único, combinado con diversos beneficios para la salud, la convierten en una opción ideal para hidratarte de manera saludable. No tiene azúcar ni grasas a diferencia de las populares gaseosas y otras bebidas energizantes. Es rica en vitaminas (A, C, B1, E) y minerales como el hierro, fosfato y calcio. Todos estos nutrientes contienen propiedades antisépticas, purgativas, diuréticas, astringentes, emolientes y antioxidantes. Asimismo, el estudio de Harvard reveló que ayudan a combatir el estrés durante largas jornadas laborales.

Harvard sugiere incorporarlos en la alimentación para prevenir o retrasar el deterioro celular, reforzar el sistema inmunológico, mejorar el aspecto de la piel, evitar problemas cardíacos y frenar la oxidación del colesterol LDL (colesterol malo).

Para refrescarse de manera saludable en verano/ Foto: Splenda

¿Cómo preparar esa infusión en casa?

La infusión especial la preparan en diversos restaurantes, pero también se puede hacer en el hogar por sus bajos costos de los ingredientes y pocos pasos. A continuación, el breve procedimiento.

1/2 tza. de flores de Jamaica secas.

250 ml de agua.

1 vara de canela.

En una taza, coloca las flores con agua y las mantienes a fuego lento. Una vez que hierva, agrega un poco de canela y deja que la infusión repose por 15 minutos. Por último, debes colar la bebida para eliminar los restos de las flores y quedará lista para consumirse. No importa si se consume caliente o fría, ya que esto no altera sus nutrientes ni su esencia. Sin embargo, los científicos de Harvard aconsejan no excederse en su consumo. "El Centro Nacional de Documentación en Información de Medicamentos señala como posibles efectos secundarios de la planta: dolores de cabeza, náuseas, gases, estreñimiento, molestias estomacales y aumento de orina"

La prestigiosa Universidad de Harvard viene investigando los beneficios de bebidas naturales/ Foto: Harvard

Popular en México y Sudamérica

La rosa de Jamaica, un ingrediente clave en la gastronomía latinoamericana, es el protagonista principal de una refrescante infusión. Conocida como agua de Jamaica, sorrel o saril, esta bebida se ha popularizado en México, Sudamérica y el Caribe por su sabor agridulce y sus propiedades beneficiosas. Su preparación es tan sencilla como la de un té de hierbas, lo que la convierte en una opción versátil y saludable para cualquier ocasión.