Medicamento para la disfunción eréctil arroja resultados “prometedores” contra la COVID-19

Pacientes gravemente enfermos con coronavirus se recuperaron rápidamente de insuficiencias respiratorias tras recibir durante tres días RLF-100 o aviptadil, un medicamento también usado para tratar la disfunción eréctil, informaron las dos farmacéuticas que elaboran el medicamento.

Relief Therapeutics Holdings tiene la patente del aviptadil y para producirlo se asoció con NeuroRx Inc., cuyo director ejecutivo (Jonathan Javitt) le aseguró este lunes 3 de agosto al medio The Times of Israel que sus resultados son “prometedores”.

“Hasta donde yo sé, este es el primer medicamento para tratar el coronavirus con el cual la radiografía de los pulmones mejora, el oxígeno en la sangre mejora y las citoquinas disminuyen muy rápidamente”, aseguró el médico.

Las citoquinas son pequeñas proteínas que regulan la función de las células. En el caso de los pacientes contagiados con la enfermedad COVID-19 lo producen en grandes cantidades causando daño a sus cuerpos.

“Si me preguntan si esta es la cura para el coronavirus, mi respuesta es que no lo sé, pero es prometedor, y eso espero”, aseguró Javitt, quien ha sido consultor experto del Banco Mundial y de los ministerios de salud del Reino Unido, Suecia, Australia, Japón y los Países Bajos.

También ha colaborado en Estados Unidos, donde las autoridades eligieron al tratamiento RLF-100 para una evaluación rápida a fin de tratar las insuficiencias respiratorias por COVID-19, reportó la agencia Reuters.

Mientras se desarrolla un ensayo clínico en 70 personas el aviptadil está siendo administrado como medida de emergencia a algunos pacientes que están demasiado débiles para ser admitidos en las pruebas.

El aviptadil, además de usarse para tratar la disfunción eréctil, es un potente antiinflamatorio, aunque actualmente no se utiliza de forma generalizada para este fin. En Brasil investigadores independientes informaron que el medicamento bloqueó la replicación del SARS-CoV-2 en las células pulmonares e inmunes de las personas tratadas.

“Informaron que si se le da el virus a las células de pulmón humano en un laboratorio, el virus entrará en las células y las matará. Si les das esta droga, suprime la replicación del virus y si el virus no puede hacer millones de copias de sí mismo, no es dañino para ti”, indicó Javitt.

Como solo 25 personas han recibido el fármaco bajo las normas de uso de emergencia en el Hospital Metodista de Houston, se mostró cauto. “Por supuesto, se trata de un número pequeño y, por supuesto, se necesitan pruebas que incluyan a los pacientes que reciben placebos”.