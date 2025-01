Hamilton saborea las "sensaciones" en sus primeras vueltas con un Ferrari

La leyenda de la Fórmula 1 Lewis Hamilton por fin se vistió de rojo y dio sus primeras vueltas al volante de un Ferrari, este miércoles en la pista de pruebas de la Scuderia en Fiorano, ante unos 'tifosi' emocionados por contar con el siete veces campeón mundial.

"He tenido la oportunidad de vivir muchas primeras veces en mi carrera, desde las primeras pruebas a la primera carrera, pasando por el primer podio, la primera victoria y el primer campeonato, así que no sabía cuántas primeras veces me quedaban", declaró Hamilton. "Pero pilotar un Ferrari por primera vez, esta mañana, ha sido una de las mejores sensaciones de mi vida", aseguró.

A pesar de la niebla y de la humedad, los fans siguieron de cerca al británico de 40 años desde un puente cercano a la pista, en el cuartel general de Ferrari en Maranello.

"Cuando arranqué el coche y salí del garaje llevaba la sonrisa más grande", añadió Hamilton. "Esto me ha recordado a la primera vez que probé un monoplaza de F1, fue un momento muy especial e intenso. Y aquí estoy, casi 20 años después, sintiendo de nuevo estas emociones", festejó.

Junto con su nuevo compañero, el monegasco Charles Leclerc, tiene previsto desvelar el 19 de febrero en Maranello el monoplaza que ambos pilotarán esta temporada.

El lunes, Hamilton había visitado la sede de la Scuderia, a la que se une tras 12 temporadas en Mercedes e intercambiado impresiones con varios miembros del equipo, entre ellos Riccardo Adami, que será su ingeniero de pista.

En el circuito de Foriano el piloto británico se encontró con el director del equipo, el francés Frederic Vasseur, y el director general de Ferrari, Benedetto Vigna.

Tras su estreno este miércoles, el británico probará el nuevo monoplaza de Ferrari en los tests de pretemporada, en Baréin del 26 al 28 de febrero, dos semanas antes de la primera carrera de la temporada en Australia.

