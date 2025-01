Associated Press suministrará contenido a Gemini, la IA generativa de Google

La agencia de noticias estadounidense Associated Press proporcionará contenidos de actualidad a la inteligencia artificial generativa Gemini de Google, anunció el miércoles el gigante tecnológico.

"AP proporcionará un flujo de noticias en tiempo real para ayudar a generar respuestas relevantes en la aplicación Gemini", indicó un responsable de Google, Jaffer Zaidi, en un blog.

No se ha revelado la fecha de implementación de esta nueva funcionalidad ni el monto de la asociación entre las dos partes.

AP y Google ya trabajaban juntos en el contenido de noticias que aparece en el motor de búsqueda de Google.

Aunque este tipo de asociaciones aún son relativamente raras, algunos medios han desarrollado recientemente acuerdos con actores de la IA generativa para mejorar la pertinencia de las respuestas de sus modelos, capaces de producir todo tipo de contenidos con solo una solicitud en lenguaje natural.

Actor mayor de la información mundial, la AFP (Agence France-Presse) y la empresa francesa de inteligencia artificial Mistral, revelaron el jueves un acuerdo que permite al robot conversacional de la start-up (chatbot) utilizar los comunicados de prensa de la agencia.

OpenAI, empresa estadounidense creadora de la herramienta estrella ChatGPT y el medio estadounidense Axios, anunciaron el miércoles un contrato de tres años que prevé que ChatGPT pueda utilizar los artículos del sitio para formular respuestas.

A cambio, la start-up de Sam Altman se comprometió a financiar la apertura de cuatro nuevas redacciones de Axios en Estados Unidos, en Pittsburgh (Pensilvania), Kansas City (Missouri), Boulder (Colorado) y Huntsville (Alabama).

OpenAI también alcanzó un acuerdo con Associated Press que le permite usar los archivos de la agencia desde 1985, así como asociaciones con el diario francés Le Monde, el grupo español Prisa Media (El País, As) y el periódico económico británico Financial Times el grupo News Corp de la familia Murdoch.

