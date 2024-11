Francia firma triste empate ante Israel casi sin público y con gran despliegue policial

Con las gradas casi vacías y un despliegue de seguridad excepcional, Francia igualó sin goles (0-0) ante Israel este jueves en el Estadio de Francia y avanzó a cuartos de la Liga de Naciones, en un partido gris pero que no registró ningún incidente destacable.

El duelo, disputado en el gran estadio del norte de París ante 16.000 espectadores pese a que el recinto tiene capacidad para 80.000, llegaba una semana después de los incidentes violentos en Ámsterdam durante una visita del Maccabi Tel Aviv cuando hinchas israelíes fueron perseguidos y golpeados en las calles de la ciudad neerlandesa y hubo entre 20 y 30 heridos.

Los seguidores del Maccabi habían proferido antes cánticos antiárabes y habían quemado una bandera palestina en la plaza central del Dam.

El conflicto en Oriente Medio y la geopolítica eclipsaban la dimensión futbolística del duelo del Estadio de Francia, en un contexto de aumento de los actos racistas y antisemitas en Europa desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza en octubre de 2023.

Finalmente los 4.000 agentes de seguridad desplegados consiguieron que el evento deportivo se celebrara con relativa normalidad.

"Queremos agradecer a los agentes de seguridad por protegernos, así como a las autoridades francesas por haber organizado este partido de manera extraordinaria y fantástica", señaló el seleccionador israelí Ran Ben Simon.

Al técnico francés Didier Deschamps no le gustó el partido: "El contexto que se dio no es un contexto que tenga ganas de volver a vivir. Pero esto no es una excusa. No vamos a encontrar circunstancias atenuantes, pero lo pudimos hacer mejor, evidentemente".

- Incidentes aislados -

Dentro del estadio se registró un enfrentamiento entre hinchas en la primera parte. En imágenes obtenidas por la AFP se puede ver a espectadores intercambiar golpes en las gradas. Uno de ellos lleva la bandera de Israel en los hombros.

Otros vídeos difundidos en la red social X muestran a espectadores corriendo, algunos con la bandera de Israel, mientras otros hinchas les gritan y silban.

Preguntado por la AFP, el prefecto de la policía evitó pronunciarse sobre lo sucedido porque las circunstancias "no están claras".

En la tribuna sur del estadio varios aficionados mostraron banderas palestinas, aplaudidos por otros, antes de que los agentes de seguridad intervinieran y las confiscaran, según constataron los periodistas de la AFP. Solo las banderas israelíes y francesas estaban permitidas.

- La presencia de Macron -

Con la presencia de su presidente Emmanuel Macron -presente para enviar un "mensaje de fraternidad"-, Francia hizo los deberes en un partido triste, a la medida del ambiente en las gradas: Logró el punto que le hacía falta para asegurarse jugar en marzo los cuartos de la competición.

El domingo, en la sexta y última jornada los Bleus (2º con 10 puntos) visitarán en Milán a Italia (1ª con 13).

Sin su capitán Kylian Mbappé, ausente por segunda convocatoria consecutiva, el equipo francés mostró poco argumentos, entre Michael Olise demasiado tímido y Bradley Barcola, mejor goleador de la Ligue 1 con el PSG (10 tantos), sin pólvora.

En la segunda parte Eduardo Camavinga lo intentó desde lejos (54 y 64), así como Warren Zaire-Emery (76), mientras que Christopher Nkunku desperdició la bola de partido (90+6).

