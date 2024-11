[TVC Deportes EN VIVO HOY] Juego México vs Estados Unidos, Premier 12: horario, lineups y canal del partido de béisbol

El juego de México vs Estados unidos será en el Estadio Panamericano de Guadalajara. Foto: composición LR/Novena México/USA Baseball

A través de TVC Deportes EN VIVO, sigue México vs Estados Unidos por el Premier 12 de la WBSC. El choque promete ser un evento emocionante para los aficionados al béisbol. En vista de que ambos equipos buscando asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo, la expectativa es muy alta. La rivalidad entre ambas selecciones siempre ha generado un ambiente electrizante, y esta ocasión no será la excepción, ya que los aztecas no tienen margen de error: una derrota los sacaría de los puestos de clasificación.

Mira cada jugada del duelo válido por el Premier 12 entre México vs Estados Unidos mediante TVC Deportes EN VIVO.

¿A qué hora es el juego de México vs Estados Unidos hoy por Premier 12 2024?

El partido entre México y Estados Unidos comenzará a las 8:00 p. m. del centro de México y 7.00 p. m. de la zona del Pacífico.

¿Dónde ver México vs Estados Unidos EN VIVO por Premier 12?

En México, los aficionados podrán seguir el partido a través de TVC Deportes. Por otro lado, DAZN llevará las imágenes en USA.