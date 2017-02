Ética recomienda suspender a fujimoristas Clayton Galván y Yesenia Pone

Los congresista que votaron a favor de la suspensión de Galván fueron los legisladores Mauricio Mulder, Yonhy Lescano, Ricardo Narváez, y el titular de la referida comisión, el fujimorista Segundo Tapia.

Como se recuerda, el año pasado se reveló que el congresista cuestionado no consignó en su hoja de vida una sentencia judicial firme por no dar una suma de dinero a la Caja Rural de A y C Mantaro. El Informe de Ética subraya que el fallo se “mantiene vigente y pendiente de pago hasta la actualidad”.