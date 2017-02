Australia: Avioneta se estrelló contra centro comercial | VIDEO

Una avioneta, modelo Beechcraft, se estrelló contra el Centro Comercial DFO en Melbourne, Australia. Se ha reportado que la unidad era una ambulancia aérea y en ella viajaban 5 personas, las cuales han fallecido. El hecho ocurrió muy cerca del aeropuerto de Essendon, a pocos minutos de su despegue.

Según precisan medios australianos, se trata del vuelo chárter VH-ZCR de la empresa Australian Corporate Jet Centres se dirigía a la isla King de este país.

Los bomberos ya se encuentran en el lugar apagando el fuego producido por la explosión. Las primeras imágenes del lugar muestran al bimotor totalmente destrozado y con muchas de las piezas fragmentadas alcanzaron la carretera de la zona.

"Hubo una explosión de color naranja y luego humo", dijo uno de los testigos, según BBC. "Los equipos de emergencia se apresuraron muy rápidamente, poco después, y entraron al área."

Las autoridades australianas aún no han dado informes oficiales respecto al accidente.

Image of the crashed King Air plane. It's reported it had engine failure shortly after take off from #Essendon Airport. #Melbourne #avgeek pic.twitter.com/fLarVrzTse