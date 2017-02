Café Tacvba no volverá a cantar 'La Ingrata' por esta razón

El grupo mexicano Café Tacvba se ha consolidado como una banda emblemática de la música latinoamericana. Ellos acaban de sorprender a sus fans al anunciar que eliminará definitivamente de su repertorio la canción 'La Ingrata', una de las más populares de su carrera.

La canción fue lanzada en 1994 como parte del disco 'Re'. En ella reflejan las clásicas historias que narran esas canciones, referidas al orgullo herido de un hombre al perder a una mujer. Pero ahora, a 23 años del lanzamiento, la banda ya no se toma con tanto humor la situación que retratan en el tema.

Como símbolo de su lucha real contra el feminicidio, anunciaron que la eliminarán definitivamente de su repertorio. En Costa Rica se negaron a tocarla a pesar de la insistencia del público.

Ruben Albarrán, vocalista de Café Tacvba , declaró que la hicieron en un contexto en el que no entendían la gravedad del asunto. “éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso”.