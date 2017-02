Mónica Sánchez se mostró desolada por escándalos de corrupción e invitó a marcha nacional | VIDEO

se mostró indignada y fastidiada luego que le cedieron la palabra al hablar de los últimos acontecimiento que vive el país en la política en La actriz peruana Mónica Sánchez luego que le cedieron la palabra al hablar de los últimos acontecimiento que vive el país en la política en la conferencia contra la corrupción. Los destapes de corrupción de funcionarios públicos y altas autoridades del Estado peruano.

“Día a día necesitamos despertar tu conciencia y la confianza de que eres importante para generar un cambio. Yo como peruana me siento desolada con mi vida, molesta, dolida porque no puedo creer que hayamos llegado a este punto. Y tengo la certeza que lo peor está por venir. Entonces me pregunto ¿Cómo me lo voy a vivir? ¿Cómo nos queremos parar frente a eso? Cruzarnos de brazos y hacer como que nada ocurre no es la solución. Solo salir a las calles tampoco pero ya pasar de ir a la acción. Que mañana será una marcha pero que en lo cotidiano tiene que empezar una actitud más entusiasta y comprometida. Creo que al momento que los ciudadanos nos empezamos a ver como parte del problema podremos distinguir que somos también posibilidad de solución”, fueron las palabras de Mónica Sánchez mientras derramaba unas lágrimas por la indignación que siente por los últimos casos de corrupción.

Los organizadores detallaron la agenda de actividades que cumplirán para que toda la ciudadanía pueda participar. Así, se estableció que este 16 de febrero se realizará una marcha contra la corrupción y por los derechos laborales.