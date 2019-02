Pokémon GO: error de conexión con Nintendo Switch se puede solucionar así

Ante la llega de Meltan shiny a Pokémon GO, miles de entrenadores intentaron transferir criaturas desde el juego de realidad aumentada a Pokémon Let’s GO para conseguir la caja misteriosa; sin embargo, se reportaron muchos errores durante la conexión con Nintendo Switch, por lo que Niantic da las pautas para arreglar este fallo.

La liberación del aspecto variocolor de este singular pokémon fue una sorpresa para todos los jugadores, ya que se dio a horas de iniciado el evento Año Nuevo Lunar donde Spoink shiny es el protagonista de la celebración.

Los entrenadores que fueron perjudicados con este error fueron los que usaban Android 4.4.4 o actualizaron a la última versión Pokémon GO, lo cual impedía que se conecte con Nintendo Switch para poder adquirir las cajas misteriosas.

We're investigating reports that Trainers using Android 4.4.4 and who have updated to the latest version of Pokémon GO are unable to log in. Stay tuned for updates as information becomes available. — Niantic Support (@NianticHelp) 5 de febrero de 2019

Niantic investigó el problema que aquejaba a los usuarios y descubrió que el error se debía a la nueva actualización de Nintendo Switch, lo cual afectó la conexión con Pokémon GO por lo que propuso desconectarse de la aplicación y resetear la consola apretando el botón de encendido por tres segundos.

Trainers, we have confirmed that the latest update to the Nintendo Switch is affecting the ability to connect to Pokémon GO. Disconnecting Pokémon GO and restarting your Switch by holding the power button for 3 seconds should allow you to reconnect. — Niantic Support (@NianticHelp) 7 de febrero de 2019

Según la empresa, estas acciones arreglarían el error de conexión entre Pokémon GO y Switch. Además, esto fue probado por usuarios que reportaron el problema y confirmaron que luego de desconectarse del vidoejuego y resetear la consola ya podían obtener la caja misteriosa.