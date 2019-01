Project xCloud: Microsoft ya se encarga de crear el “Netflix de los videojuegos” [VIDEO]

Los servicios en la nube por paquetes y el streaming serán una parte importante en el futuro de los videojuegos. Esto suena más fuerte según lo dicho por Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien ha confirmado que la compañía ya trabaja en el nuevo Project xCloud, el que será, en sus palabras, el "Netflix de los videojuegos".

Específicamente, se detalló los primeros detalles oficiales de la nueva meta de la compañía sobre el streaming de videojuegos y el Project xCloud. Para Nadella, la idea es sencilla: jugar títulos blockbuster y de calidad en cualquier dispositivo.

Microsoft confirma que trabaja en Project xCloud. "El netflix de los videojuegos"

Para comprender mejor la idea, y confirmar lo que ya se comentaba desde hace meses, el CEO llamó al proyecto el “Netflix para videojuegos”. Se trata de aprovechar la tecnología de nube para evitar que los dispositivos de los usuarios sean los encargados de hacer la computación y trabajo pesado.

De esta manera, el teléfono, tablet, laptop o cualquier otro tipo de dispositivo solo tendría que ocuparse de realizar el streaming del título para jugarlo remotamente. El juego sería ejecutado en una poderosa computadora.

Por supuesto, la viabilidad de este sistema depende directamente de las capacidades de red y banda ancha, así como de los mismos servidores de Microsoft y Project xCloud. Aún con las mejores condiciones, una experiencia idéntica a la de ejecutar un videojuego nativamente es imposible.

Satya Nadella, CEO de Microsoft.

Por tal motivo, tan solo algunos juegos podrían ser viables, aquellos que no presentan una jugabilidad demandante en el sentido de la precisión, la sincronización y la latencia. Juegos competitivos y de disparos quedarían fuera de la conversación automáticamente.

La gran mayoría de compañías de tecnología está trabajando en alguna forma de streaming para videojuegos actualmente. Pero Nadella cree que Microsoft está en un mejor estado en la competencia: “Tenemos la capacidad de construir un servicio de suscripción como cualquiera”.

“Tenemos un catálogo de apoyo enorme ya que tenemos nuestros propios juegos” en clara referencia a algunos de los exclusivos más prominentes de la marca Xbox como Halo y Forza.

En cuanto a la forma en que implementa Microsoft en el aspecto de las videoconsolas, Nadella comentó que tiene una posición estructurada, ya que cuentan con un modelo de consolas y uno de PC. “(Ambos negocios) resultan siendo más grandes que tan solo el modelo de consola en cuanto se refiere a videojuegos” comentó.

Estas declaraciones, junto a la iniciativa “Play Anywhere” de Microsoft van en concordancia con lo dicho por Phil Spencer durante el año pasado: “Hay 2 mil millones de jugadores en el mundo que juegan videojuegos. No vamos a vender 2 mil millones de consolas. Muchas de esas personas no tienen televisión, muchos no han tenido una PC nunca. Para una gran parte del planeta, el teléfono es su computadora. Se trata, pues, de llegar al cliente allí donde estén, en los dispositivos que tienen”.

Project xCloud, el llamado “Netflix de los videojuegos” continúa en desarrollo según el propio Nadella. Se estima que para el 2019 se realicen algunas pruebas públicas.

Aquí, un video sobre Project xCloud: