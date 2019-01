Ariana Grande afirma haber jugado por 15 horas Pokémon Let’s GO, Eevee

Mientras todos los fanáticos de Ariana Grande están a la expectativa por el lanzamiento de su nueva canción “7 rings”, la cantante ha declarado a todos sus fanáticos haber jugado Pokémon Let’s GO, Eevee durante 15 horas en su día de descanso.

Esta confirmación se dio a través de un hilo de conversación en Twitter entre Ariana Grande y sus fanáticos, quienes le preguntaron sobre su nuevo disco, pero un usuario llamó la atención de la cantante luego de que este le preguntase sobre los juegos que tiene en Nintendo Switch.

La respuesta de la cantante emocionó a todos sus seguidores, ya que confirmó haber jugado el último sábado, durante su día de descanso, más de 10 horas Pokémon Let’s GO, Eevee, lo cual generó muchos comentarios de sus fans.

honestly. yesterday i had a day off and i played pokémon let’s go eevee for fifteen hours. honestly. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 13 de enero de 2019

Ante el comentario de Ariana Grande, los fanáticos le preguntaban a la artista si podía compartir su código de amigo en Nintendo Switch; sin embargo, no tuvieron respuesta alguna por parte de la cantante.

Esta no es la primera vez que Ariana es vinculada con los videojuegos, ya que la cantante subía videos a sus redes sociales cuando Pokémon GO fue lanzado en el 2016. Por otro lado, hace unas semanas también interpretó el tema No Tears Left To Cry junto a Jimmy Fallon usando Nintendo Labo.