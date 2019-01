Nintendo: Bowsette no será un personaje oficial ni parte del cánon [FOTOS]

Nintendo ha confirmado de manera indirecta, pero oficial, que el meme y fenómeno de internet de nombre Bowsette, no aparecerá en New Super Mario Bros. U Deluxe para Nintendo Switch y que no será, por ahora, parte del cánon de Mario Bros.

A través de ResetEra, se confirmó la noticia desde el sitio web oficial del nuevo New Super Mario Bros U. Deluxe, ya que en la descripción de la nueva Super Corona se afirma que esta solo podrá ser utilizada por Toadette, convirtiéndola en “Super-powered Peachette”.

Bowsette se convirtió en un fenómeno de internet gracias a la creación de un artista de nombre haniwa (Ayyk92), quien utilizó el concepto de la Super Corona revelado por Nintendo para crear al personaje quien sería una mezcla entre Bowser y Peach, y que dio inicio a una avalancha de nuevas creaciones con la misma idea de base.

El fenómeno fue tan viral que hasta hizo subir el valor de Bolsa de Nintendo beneficiando a sus acciones. A pesar de que Nintendo nunca se pronunció, hasta ahora, del tema; en algún momento, se hizo público que la compañía habría considerado una idea similar a la de Bowsette en el pasado.

Sin embargo, todas estas esperanzas de los fanáticos acaban de ser demolidad por la misma Nintendo, ya que en la descripción oficial y final de la Super Corona se lee “Cuando Toadette encuentra uno de estos, ella puede transformarse en Super-powered-Peachette. (Lo sentimos, Luigi, solo Toadette puede utilizar este ítem).

New Super Mario Bros. U Deluxe será publicado en 11 de enero del presente año para Nintendo Switch.