Shadow of the Tomb Raider: The Pillar es el segundo DLC, el cual se lanzará en esta fecha

Shadow of the Tomb Raider es el último título de la trilogía de aventura protagonizada por Lara Croft, el cual fue estrenado en las consolas PS4, Xbox One y PC el pasado 14 de septiembre del 2018, anuncia su nuevo DLC, The Pillar.

Todos los fanáticos de Shadow of the Tomb Raider que ya completaron el primer DLC, The Forge, volverán a jugar el papel de Lara Croft para explorar nuevos lugares y descubrir todos los secretos que guardan estos pilares antiguos.

The Pillar corresponde al segundo material descargable que Shadow of the Tomb Raider recibe desde su estreno, ya que en el mes de noviembre fue anunciado “La forja”, en donde Lara Croft exploró Kuwaq Yaku, lugar donde encuentra la primera civilización en Perú en el juego.

En el nuevo contenido descargable de Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft tendrá una nueva aventura en la “senda del Huracán”, ya que deberá descubrir los secretos luego del apocalipsis maya en The Pillar. El nuevo DLC estará disponible para PS4, Xbox One y PC.

The Pillar llegará a las consolas mencionadas el 18 de diciembre. Al igual que con The Forge, los usuarios que hayan comprado la edición Croft o el pase de temporada de Shadow of the Tomb Raider.