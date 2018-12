Pokémon GO: Niantic anuncia novedades respecto a la caja misteriosa de Meltan

Meltan es uno de los pokémon más codiciados por todos los entrenadores de Pokémon GO, ya que es el único legendario que cuenta con una evolución con el nombre Melmeltan. Ambas criaturas ya se pueden registrar en el juego realidad aumentada de Niantic gracias a la caja misteriosa.

Desde antes del lanzamiento de Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee se sabía que el título traería consigo un nuevo legendario, el cual no había sido parte de la historia de la franquicia. Esto motivó a que Game Freak y Niantic se unan para que los entrenadores de Pokémon GO puedan conocer a Meltan, pues apareció durante el Community Day de Chikorita.

Desde un inicio, miles de usuarios de Pokémon GO reportaron la presencia del desconocido pokémon en las redes sociales, ya que cuando aparecía no mostraba nombre, PC y cuando lo capturaban este se convertía en Ditto. Sin embargo, días después fue anunciado oficialmente por la empresa en tres cinemáticas por Niantic.

En dichas cinemáticas y conforme llegaba el día del lanzamiento de Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee a Nintendo Switch, Niantic nos daba a conocer cómo obtendríamos a este legendario Pokémon en su juego para smartphones, pues necesitábamos una caja de metal misteriosa, la cual se consigue una vez hayamos transferido una criatura de Pokémon GO a cualquiera de los títulos exclusivos de la consola híbrida.

En un inicio solo aparecían de 9 a 10 Meltan cuando utilizábamos dicho objeto en Pokémon GO; sin embargo, Niantic acaba de anunciar que aparecerán más de este legendario una vez hayamos usado la caja misteriosa, lo cual beneficia a todos los entrenadores, ya que pide 400 caramelos para evolucionarlo en Melmeltan y si caminamos con él obtendremos un caramelo cada 20 kilómetros.