Pokémon Go: se filtran las investigaciones, ítems y el nuevo Pokémon para Halloween [FOTOS]

Faltan muy pocos días para que llegue Halloween y miles de entrenadores en Pokémon Go desean saber qué está preparando Niantic para sorprenderlos este año; sin embargo, un usuario de Twitter ha filtrado información valiosa sobre este festivo día donde los usuarios podrán capturar un nuevo Pokémon, tener nuevas misiones e ítems.

Twitter es la red social más utilizada por los gamers para compartir experiencias y avances dentro de distintos videojuegos, pero también es escogida para filtrar información importante sobre títulos. El dataminer Charles ha sorprendido a todos sus seguidores al dar a conocer lo que sería el evento de Halloween en Pokémon Go.

En tres tweets, Chrales describió todas las novedades de este nuevo evento en Pokémon Go, entre la información se puede apreciar la mención sobre una nueva criatura de la región Sinnoh que estará disponible a través de una investigación.

Para el evento de Halloween, los entrenadores podrán adquirir distintos ítems para vestir a sus avatares donde los entrenadores podrán escoger entre:

- Mochila, polo y gorro de Gengar

- Gorro de Drifloon

- Polo de Drifblim

- gorro de Mismagius

- Polo de Spiritbomb

Pero esto no es todo, ya que como te mencionamos en líneas anteriores son tres tweets, y el segundo consta de las misiones que los entrenadores tendrán que realizar durante la duración del evento de Halloween en Pokémon Go, las cuales podrás conseguir al girar le disco de las pokéstops

- Captura (?) Poochyena or Houndour

- Captura (?) Pokémon tipo siniestro

- Captura (?) Pokémon tipo fantasma

- Evoluciona (?) Duskull o Shuppet

- Transfiere (?) Pokémon

Sin embargo, el tweet que más sorprendió a todos los seguidores de Chrales fue donde muestra la investigación especial que será brindada por el Profesor Willow durante el evento, y es que se refiere al Pokémon número 108 de la región Sinnoh y es de tipo fantasma. El mensaje titulado "Un mensaje espeluznante" dice lo siguiente

"¡Oh, nombre! Has llegado justo a tiempo. Estuve caminando de noche como usualmente lo hago, cuando me tropecé con esta extraña roca. Algo me dijo que debía llevarla a mi laboratorio para una investigación extra, pero desde entonces, han sucedido extrañas cosas.

Los papeles se movían y los vasos con agua se derramaban por sí mismos... Cuando traté de usar mi computadora para investigar, ¡salió un mensaje de error con el número 108 tintineando! Nombre, ¿me ayudarías a recolectar información acerca un Pokémon tipo fantasma? Creo que podemos resolver estos espeluznantes sucesos con ciencia!

Esta investigación hace referencia al Pokémon 108 de la cuarta generación que pertenece a la región Sinnoh. El número corresponde a la criatura de tipo fantasma llamada Spiritomb, quien solo se podrá atrapar a través de la investigación especial.

Recuerda que esto es solo una filtración y puede que Niantic cambie algunas cosas o todo lo que dice Charles; sin embargo, este dataminer ha acertado en varias cosas, como la llegada de Meltan, los Pokémon de la cuarta generación y más. Estaremos atentos a lo que realice la empresa en Pokémon Go para Halloween.