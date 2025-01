Un joven peruano compartió en TikTok una divertida experiencia que vivió junto a sus amigos mientras intentaban pescar para preparar un ceviche. La idea inicial era capturar peces frescos y disfrutar de un plato típico en medio de su aventura, pero las cosas no salieron como esperaban. Sin embargo, la creatividad y el buen humor del grupo hicieron que el momento se convirtiera en una anécdota que sacó risas tanto entre ellos como en las redes sociales.

Peruano fue de pesca con sus amigos para preparar ceviche

En el video viral, el joven muestra cómo él y sus amigos se prepararon para una jornada de pesca con el objetivo de conseguir el ingrediente principal de su ceviche. Equipados con cañas de pescar y todo lo necesario para cocinar, se dirigieron al mar, llenos de entusiasmo y optimismo. Sin embargo, después de varias horas intentando atrapar algún pez, se dieron cuenta de que el esfuerzo fue en vano: no lograron pescar absolutamente nada.

Clip es viral. Foto: TikTok

A pesar del contratiempo, los amigos no dejaron que la decepción arruinara el día. Decidieron improvisar un "ceviche" con los ingredientes que ya tenían a la mano: cebolla, limón y cancha tostada. En el clip, se les ve cortando los ingredientes y mezclándolos con humor, mientras el joven bromea: “Como cuando vas de pesca con tus amigos y no pescan nada. Tocó hacer ceviche de cancha”.

La ocurrencia no solo rescató la experiencia, sino que también sacó carcajadas entre los espectadores.

Usuarios compartieron sus reacciones

El video rápidamente se volvió popular en TikTok y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes destacaron el ingenio y la diversión del grupo. Algunos se sintieron identificados con la situación: “Siempre mi esposo alista todos los ingredientes para cuando logre pescar, pero no saca nada. Yo llevo mi atún por si acaso”, comentó una usuaria entre risas.

Otro escribió: “Prefiero decir que fui infiel antes de que fui a pescar y no capturé nada”. Otros usuarios aprovecharon para dar consejos sobre cómo mejorar en la pesca o simplemente celebrar la actitud positiva de los amigos. "Tienen que ir a las 4 de la mañana, no tan tarde", recomendó un espectador. Mientras tanto, algunos destacaron el valor de la experiencia: “Las risas no faltaron”, “Un clásico que nunca pasa de moda”. El video dejó claro que, aunque no siempre se logren los objetivos, lo importante es disfrutar del momento y pasarla bien con quienes te rodean.