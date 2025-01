Captan a pasajero con su chupón en bus y genera curiosidad en redes: "¿Nació el 29 de febrero?"

Un insólito momento captado en un bus de transporte público se viralizó en TikTok, generando curiosidad y un debate entre los internautas. Una joven usuaria de la plataforma grabó a un pasajero, aparentemente de unos 35 años, con un chupón de bebé en la boca mientras viajaba de pie en la unidad llena de personas.

La escena, tan inesperada como peculiar, llamó la atención de cientos de usuarios, quienes compartieron diversas teorías sobre el motivo detrás de esta acción.

Clip es viral. Foto: TikTok

En el video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, se observa al hombre parado, sujetándose de uno de los asientos, mientras mantiene el chupón en su boca con total tranquilidad, como si fuera parte de su rutina diaria. Sin demostrar incomodidad por la mirada de los demás pasajeros, el hombre parece ajeno a la curiosidad que provoca a su alrededor.

La autora del video, desconcertada por la situación, decidió subir la grabación a TikTok para compartir el curioso momento y, de paso, intentar descubrir por qué una persona adulta podría usar este artículo, comúnmente asociado a los bebés. El clip, acompañado de la descripción “¿Nació el 29 de febrero?”, generó una ola de comentarios y teorías en redes sociales.

Aunque muchos tomaron el hecho con humor, otros intentaron dar explicaciones más serias. "A lo mejor le calma la ansiedad, los que sufrimos de esto necesitamos algo que morder", comentó un usuario. Otro explicó: "Muchos se burlan, pero el uso del chupón es un alivio para las personas que sufren 'sialoadenitis', inflamación de las glándulas salivales, que causa mucho dolor y en ocasiones requiere cirugía para drenarlas".

Las teorías humorísticas no se hicieron esperar. "No entiendo cómo dejan viajar solo a un bebé en el transporte público, no ven que está bien peligroso", bromeó un internauta.

Otros señalaron la manera en que el pasajero había sujetado el chupón: "Y todavía se lo amarra para que no se le vaya a caer". Algunos usuarios reflexionaron sobre cómo ciertos objetos, como el chupón, podrían tener usos terapéuticos: "Normalicemos usar reguladores emocionales, yo tengo una cobija", escribió otro usuario, indicando que cada quien tiene formas diferentes de lidiar con el estrés.

Entre comentarios jocosos y explicaciones serias, la mayoría de usuarios coincidieron en que, aunque la escena resultó inusual, el pasajero probablemente usaba el chupón por una razón válida. "No es tan gracioso, hay personas que tienen ganglios y no pueden ser candidatos a cirugía, por lo que morder algo les ayuda a calmar la molestia", comentó otro internauta. Así, el video no solo despertó la curiosidad de miles, sino que también abrió un debate sobre temas como la salud, el manejo de la ansiedad y las peculiaridades de las rutinas humanas.