México y Perú destacan como potencias mundiales en el ámbito gastronómico, gracias a sus ricas tradiciones culinarias y la capacidad de adaptarse a influencias de otras culturas. En este contexto, el canal de YouTube "Mamah!" decidió crear un video especial en el que un grupo de mamás mexicanas probó comida peruana por primera vez para compartir sus impresiones.

Las primeras reacciones generaron debate en los comentarios del video, ya que algunas participantes mostraron descontento con la presentación de los platos. Sin embargo, no todo fue negativo; muchos de los platillos lograron conquistar el paladar de las invitadas, destacándose como una experiencia en su mayoría favorable.

¿Cuál fue la reacción de las madres mexicanas?

Durante la degustación, las madres fueron divididas en parejas para probar una selección de emblemáticos platos peruanos. Entre estos se encontraban el Lomo Saltado, Ají de Gallina, Papa a la Huancaína, Ceviche de Pescado, Tallarín Verde, Chupe de Camarones, Chaufa de Pollo, además de bebidas y aperitivos como Chicha Morada, Empanadas de Lomo e Inca Kola.

Al probar el Ají de Gallina, las opiniones fueron variadas: "Se parece a un mole de mostaza", "Para mí está bien", "Está como desabrido", y "La presentación no se ve bien". Sobre la Papa a la Huancaína, las reacciones fueron más favorables: "Está muy sabroso", "Muy suavecita, parece horneada", aunque algunas comentaron, "No le siento el chile".

El Ceviche de Pescado generó las respuestas más controversiales: "Este no es uno de mis favoritos", "No tiene sabor", "Tampoco está mal", y "En mi ciudad natal le ponemos cilantro, cebolla picada, más limón y más jugo". Una de las madres comentó: "Está bueno, pero no lo paso como ceviche".

Presentación de ceviche peruano. Foto: Foto: Composición LR / Canal de youtube - mamah!

¿Cómo reaccionó la gente en los comentarios del video?

El video suscitó una variedad de reacciones entre los espectadores, desde críticas hasta elogios. Algunos comentarios expresaron su disconformidad con la calidad y presentación de los platos:

"La comida es una adaptación de los platos peruanos, y pues, ni yo siendo peruano creo que refleja lo delicioso que realmente es. Ojalá puedan venir a Perú y repetir el video. ¡Otro nivel!"

¡Otro nivel!" "Les dieron cualquier cosa menos ají de gallina. No es nada como curry o comino, lo que describieron definitivamente no es real".

Sin embargo, otros comentarios defendieron la riqueza de la gastronomía peruana:

"¿El ceviche peruano no pasa por ceviche? Jajaja, pero el ceviche se originó en Perú".

Jajaja, pero el ceviche se originó en Perú". "¡Soy mexicana y me encanta la comida peruana! Tan sabrosa y deliciosa. Mis favoritos son carapulcra, chupe de camarón y crema de rocoto".

"Soy gringo casado con un peruano. La comida peruana es increíble. El restaurante #1 del mundo se encuentra actualmente en Lima, Perú".

El video refleja cómo las percepciones sobre la gastronomía pueden variar según las experiencias culturales y personales, destacando la diversidad de opiniones y sabores.