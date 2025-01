La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), además de ser una de las instituciones educativas más prestigiosas del Perú, es reconocida por su alto nivel de exigencia académica. Lograr una calificación de 20 en esta casa de estudios se convierte en una hazaña casi inalcanzable para los estudiantes, más no imposible. Así lo reveló José Silva, exalumno de la UNI, quien compartió en una reciente entrevista cómo consiguió ser el único en su clase en alcanzar esta calificación perfecta.

El joven, estudiante de Ingeniería Civil, confesó que asistió al examen sin esperar más de un 13, ya que el curso, conocido por ser uno de los más difíciles en la exigente Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), desafiaba incluso a los estudiantes más aplicados. "Fue el único curso donde yo estudié un montón y saqué 06 en el primer examen", comentó José Silva en el canal de YouTube Enrro24.

¿Cómo el joven estudiante de la UNI logró sacar 20 en el curso?

Aunque en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es conocido que la nota máxima aprobatoria suele ser de 10, existen casos impresionantes en los que los alumnos han logrado obtener 20 de nota. Uno de ellos fue José Silva, estudiante de la carrera de ingeniería civil, que obtuvo dicha calificación en uno de los cursos más tediosos de su especialidad.

El exalumno comentó que, aunque los ejercicios en los exámenes eran similares a los explicados por el profesor en clase, estos requerían un extenso procedimiento de resolución, llegando a tomar más de tres horas para completar un solo ejercicio, por lo que muchos no logran completar toda la prueba.

"Todos saben que aprobar con el profesor Campaña es tranca. Yo siempre le decía: 'Profe, usted nos subestima. Piensa que somos muy buenos (estudiantes)'. Él explicaba muy bien, de forma simple, práctica, entendible. Pero cuando tú mirabas el examen estaba como el ejemplo (que él explicaba) pero mucho más operativo (...) Acababa una pregunta y ya había pasado 1 hora y media (...) Yo decía 'creo que este curso lo puedo jalar'", explicó.

Aunque en su primer examen obtuvo un 06, se propuso estudiar de manera más detallada y organizada; sin embargo, en su segunda práctica solo logró alcanzar un 12. Sin demasiada motivación para rendir el tercer examen, José decidió aplicar un método más sencillo para resolver los cinco ejercicios del cuestionario, logrando completarlos justo a tiempo.

Sin embargo, no esperaba un resultado sobresaliente, ya que pensaba que apenas alcanzaría un 13. Su sorpresa fue tal cuando descubrió que no solo había aprobado, sino que también fue el único en su salón en obtener la nota perfecta de 20.

"Estaba haciendo mi fórmula y dije: '¿y si mejor tabulo, el profesor me validará mi respuesta? Entonces vi la hora y si resolvía con la fórmula me iba a tomar 3 horas, así que tabulé (...) Al final acabé todo el examen y lo entregué sin saber si todo estaba bien. Confiando (...) Al día siguiente todos estaban reclamando al profe, porque el promedio del salón estaba bajísimo. Y él dijo: 'Pero muchachos, si el examen ha estado fácil, si hay un 20'. A mí me entró la curiosidad y reviso mi celular y ahí sale 20. Lo enmarqué".