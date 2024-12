Streamer argentina sufre el robo de su celular en plena transmisión en vivo: todo quedó grabado

La influencer argentina Micaela Ybañez, más conocida como Milica en redes sociales, vivió un aterrador momento cuando un delincuente la asaltó mientras realizaba una transmisión en vivo desde su automóvil. El robo, ocurrido en el barrio de Balvanera, Buenos Aires, fue grabado en tiempo real y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores.

El incidente fue tan rápido y violento que sorprendió incluso a la propia Milica, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los delincuentes huyeran con el móvil.

Video se viralizó en redes. Foto: X

Sufrió el robo de su celular en plena transmisión en vivo

El robo ocurrió mientras Milica compartía con sus seguidores una transmisión en vivo desde su coche en la ciudad de Buenos Aires. La influencer anunció previamente su intención de realizar su primera transmisión IRL (In Real Life) por las calles de la ciudad para mostrar sus compras navideñas, específicamente de un árbol de Navidad.

El momento se tornó dramático cuando, en medio de la grabación, un ladrón se acercó en motocicleta, junto a un cómplice, para romper la ventana del auto y robarle el teléfono móvil. La velocidad del robo fue impactante: todo sucedió en cuestión de segundos. Los delincuentes, que vestían ropa oscura, aprovecharon un breve descuido de Milica para llevarse el celular.

Lo más inquietante es que todo el asalto fue registrado en vivo, un hecho que no solo captó la atención de los seguidores de la influencer, sino que también se hizo viral en diversas plataformas de redes sociales en cuestión de minutos.

¿Qué dijo la influencer tras el asalto?

A pesar del impacto inicial, Milica reaccionó rápidamente en sus redes sociales, tranquilizando a sus seguidores. En un mensaje publicado en la plataforma X (anteriormente Twitter), la influencer aseguró que estaba bien, aunque confesó que sufrió algunos cortes debido al vidrio roto del vehículo.

"Estamos bien, me corté un poco porque me cayó todo el vidrio encima", escribió, con el objetivo de calmar las preocupaciones de sus seguidores. Además, informó que se encontraba en camino a un taller mecánico para reparar el auto de su acompañante, dejando claro que el robo no había pasado a mayores.

El suceso, que rápidamente se viralizó, desató una ola de solidaridad entre los fans de la influencer.