Captan a joven levantando su equipaje con el pie para evitar pago extra en aerolínea

Un video viral grabado en un aeropuerto captó la atención de miles de usuarios en las redes sociales, generando opiniones divididas sobre el comportamiento de una pasajera que se encontraba a punto de abordar su vuelo. La joven, al parecer consciente de la política de equipaje de la aerolínea, decidió recurrir a un método poco convencional para evitar pagar cargos adicionales por exceso de peso en su maleta.

Dicho comportamiento inusual dejó a muchos sorprendidos, mientras otros se muestran indignados, considerando que su acción no solo es astuta, sino también inapropiada.

Clip es viral. Foto: TikTok

Joven levantó su equipaje con el pie para evitar pago extra

El video, que fue grabado por un usuario de TikTok, muestra a la joven en el proceso de hacer su check-in en el mostrador de la aerolínea.

La pasajera se acerca al personal de la aerolínea, presenta su identificación y espera mientras la trabajadora revisa su pasaje. Sin embargo, lo que captó la atención de todos fue el momento en que la chica, para evitar pagar por el exceso de peso de su equipaje, levantó su maleta con el pie y la dejó suspendida en el aire. Esta acción parecía ser una estrategia para modificar el peso de su equipaje antes de que la balanza lo detectara.

Mientras la empleada seguía ocupada con el registro, la joven, con destreza, mantenía el equipaje elevado con su pie, logrando que la balanza, al momento de pesar la maleta, indicara un peso menor.

En el video, se puede ver cómo la balanza de la aerolínea desciende en varios kilos. Esta astucia llamó la atención de muchos usuarios, quienes comenzaron a cuestionar si esta acción era una forma de burlar el sistema y evadir el pago de los cargos adicionales.

"No me va a tragar la pobreza"

Las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales. Muchos usuarios opinaron que lo que hizo la joven era completamente incorrecto y poco ético. "Eso es un robo", comentó uno de los usuarios, mientras que otro agregó: "No me va a tragar la pobreza, las reglas son claras para todos". Otros, más enfadados, expresaron que estas acciones no solo eran deshonestas, sino que además ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros. "Deberían entender que el pesaje de las maletas es principalmente por cuestiones de seguridad de todos en el avión", apuntaron.

Aunque algunos usuarios defendieron a la joven, argumentando que las políticas de algunas aerolíneas sobre equipaje son excesivas, la mayoría coincidió en que burlar las reglas de esta manera no es la forma correcta de enfrentar el problema. Muchos destacaron la importancia de seguir las normas, no solo por respeto a los demás pasajeros, sino también por la seguridad de todos los que viajan.