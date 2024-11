Ecuatoriano afirmaba que el ceviche era de su país, pero quedó impactado al probar el de Perú: “Lo siento”

"Me gusta el ceviche ecuatoriano, pero el peruano tiene lo suyo", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

El ceviche, un platillo tradicional de América Latina, es tema de debate en redes sociales, especialmente entre Ecuador y Perú. Al respecto, un joven ecuatoriano compartió en TikTok su experiencia gastronómica al probar el ceviche peruano por primera vez. Tras el encuentro, su reacción sorprendió a miles, pues, aunque siempre había considerado que el ceviche era originario de Ecuador, confesó que, después de degustar el peruano, cambió su opinión.

El video, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, generó una ola de comentarios y reacciones que desató un debate sobre la auténtica procedencia de este popular platillo.

Ecuatoriano cambia de opinión tras probar el ceviche peruano

El video comenzó cuando el tiktoker, conocido en la plataforma como @12julian87, se acercó a un joven ecuatoriano para preguntarle sobre el origen del ceviche. El muchacho, seguro de sí mismo, afirmó que el ceviche era una receta ecuatoriana, ya que, como muchos de sus compatriotas, lo había consumido durante toda su vida. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el tiktoker le propuso probar el ceviche peruano. Tras un momento de duda, el joven aceptó.

Ambos se dirigieron a un restaurante especializado en gastronomía peruana, donde el ecuatoriano pudo degustar el ceviche preparado al estilo de Perú, que generalmente incluye pescado crudo marinado en jugo de limón y una mezcla de ingredientes típicos como cebolla morada, ají y cilantro.

Tras probar el ceviche, el joven no pudo ocultar su sorpresa y, visiblemente impresionado, exclamó: “Lo siento mucho por Ecuador, pero me quedo con el peruano”.

Este momento, capturado en video y compartido en TikTok, alcanzó una rápida viralización. En pocas horas, miles de personas comentaron y compartieron el clip, dando inicio a un acalorado debate sobre la autenticidad y el sabor del ceviche en Ecuador y Perú.

¿Cuál fue la reacción de usuarios?

El video generó una gran cantidad de reacciones en TikTok, donde usuarios de ambos países participaron activamente en el debate. Algunos defendieron la versión ecuatoriana del ceviche, asegurando que el ceviche de Ecuador tiene una preparación más auténtica, mientras que otros respaldaron la versión peruana, mencionando que el ceviche peruano es más sabroso y tiene un toque único que lo hace inigualable.

"En Perú se lo considera como plato bandera y patrimonio cultural", "Si no comiste en Perú, no conoces el ceviche en su verdadero sabor", "Me gusta el ceviche ecuatoriano, pero el peruano tiene lo suyo", describieron usuarios.

Muchos cibernautas de redes sociales destacaron que, aunque ambos países tienen recetas de ceviche que comparten algunos ingredientes, cada uno tiene su estilo propio. En Perú, el ceviche se considera uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional y es considerado patrimonio cultural desde 2004. Por otro lado, en Ecuador, el ceviche tiene diversas versiones dependiendo de la región, y es igualmente popular en todo el país.