El Perú posee una de las mejores gastronomías del mundo. Platillos como el lomo saltado, papa a la huancaína, ceviche, arroz con pollo, tamales o chicharrón de cerdo son algunos de los que cautivan los paladares de los extranjeros. Es por ello que, son muchos los peruanos que con orgullo suelen compartir estos potajes en otros países del mundo. Este es el caso de una joven peruana de 20 años quien, en su participación en el programa Masterchef de Rusia, dejó impresionado al chef ruso por el exquisito sabor de su sopa de res.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok de la peruana y ya cuenta con más de 481.000 reproducciones. Además, miles de usuarios y compatriotas han apoyado su participación en la competencia de cocina y la han felicitado por dar a conocer la gastronomía peruana en Rusia.

Peruana impresionó en vivo a chef ruso con su platillo de sopa de res

Kristal es el nombre de la peruana que viene conquistando el programa de Masterchef, en Rusia. La joven de 20 años, fue seleccionada para participar en este reconocido show de cocina y para su pasar a la siguiente ronda se atrevió a modificar la receta de una tradicional sopa rusa para combinarlo con algunas especias peruanas.

El resultado dejó impresionado al chef ruso que no dudó en reconocer que, pese a que el sabor no era el de la tradicional sopa de Rusia, halagó el platillo de la peruana por su exquisitez y sazón único.

"Según el sabor, no tiene nada que ver con el "щи" (sopa tradicional rusa) pero como sopa casera es muy deliciosa. Directo (te doy) 5 puntos. Excelente. Me hace sentir tan relajado y siento que me dio poder (con solo probarla) Muchas gracias Kistral, eres una chica inteligente", mencionó el chef ruso tras probar el potaje de la peruana.

Reacción de los usuarios

El video se ha viralizado en TikTok y usuarios de esta plataforma china no dudaron en dejar sus comentarios: "La mejor gastronomía es la cocina peruana", "Hasta una sopa casera del día es un manjar en manos de los peruanos", "Las sopitas del Perú son otro mundo", "La cocina está en nuestro ADN", "La sopa de la abuela nunca falla", "El poder de la sazón peruana, como hizo reaccionar el cuerpo del chef ruso", se lee.