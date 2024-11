En un emocionante video publicado en la plataforma de TikTok bajo la cuenta @danibonitok, un joven español comparte las razones que lo motivaron a establecerse en Perú después de haber vivido toda su vida en España. Este testimonio ha capturado la atención de muchos, resaltando aspectos de Perú que a menudo se comparan favorablemente con Europa.

¿Por qué un español decidió quedarse a vivir en Perú?

El entusiasmo del joven por Perú se centra en varios puntos clave que destacan la singularidad del país. Primero y más notorio es la diversidad geográfica. "Para el que no lo sepa, Perú es uno de los países con más diversidad de todo el planeta, tiene costa, sierra y selva, y a mí que me encanta viajar, explorar, puedes tener tantas opciones es increíble", mencionó en el video. Esta diversidad ofrece diferentes experiencias que varían desde la aridez de las costas, pasando por la majestuosidad de la cordillera de los Andes, hasta la exuberante Amazonía.

Además, la hospitalidad peruana se presenta como un factor influyente. A pesar de las variadas costumbres en las diferentes regiones de Perú, el español subrayó consistentemente la calidez y la positividad del trato recibido. "Es increíble la gente y las oportunidades que me ha ofrecido. Sé que mucha gente de Perú se puede quejar de la gente de Lima, pero sinceramente, en mi experiencia, he conocido a gente muy positiva, mucho más que negativa", expresó.

Otro aspecto destacado es la oportunidad laboral que encontró en Lima, lo que no solo le permitió integrarse rápidamente sino también prosperar. "Esta ciudad me ha brindado buenas oportunidades laborales. Así que ha hecho que me quede", señaló, haciendo énfasis en cómo estas oportunidades han sido fundamentales para su adaptación y satisfacción personal.

El costo de vida, aunque más alto comparado con otros lugares de Latinoamérica, es notablemente más bajo que en Europa. Esto le ha permitido mantener un estilo de vida activo sin las restricciones financieras que podría haber enfrentado en su país natal. "Aunque Lima sigue siendo una ciudad cara respecto a Latinoamérica, en comparación con Europa no está nada mal, así que me permite hacer más cosas", comentó. Además, la vida cerca del mar y la rica gastronomía han sido decisivas en su bienestar y disfrute diario.

Finalmente, la posibilidad de entretenimiento y disfrute cultural en Perú es un atractivo constante. "Aquí, literalmente, uno no se aburre, quieres fiesta, tienes fiesta. Quieres experiencias, tienes experiencias. Siempre hay algo que hacer, y es muy sencillo no estar aburrido", concluyó, destacando cómo la variedad de actividades y la rica cultura culinaria superan sus experiencias previas en Europa.

El joven español reside en la capital de Perú, Lima. Foto: Perú Info

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

En las redes sociales se observaron diferentes reacciones, entre ellas: "¡Totalmente de acuerdo! Lo cerca que estamos del mar es una de las cosas que más amo de Lima y a veces no lo apreciamos", comentó un usuario, resaltando uno de los placeres de vivir en la capital. Otro añadió: "En Perú nunca te aburres y la comida es la mejor".

No obstante, algunos comentarios destacaron las disparidades sociales y económicas: "seguro estarás en un distrito pudiente, sé que mi país es lindo, pero los sueldos no son tan buenos, pero cuando llega un extranjero dan buenos sueldos".