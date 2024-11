Daniel Olivares, excongresista por el Partido Morado, captó la atención de sus seguidores al presentarse como DJ en un evento reciente en el distrito de Barranco. Este inesperado giro en su carrera política ante decenas de usuarios generó revuelo en las redes.

El video que muestra a Olivares mezclando música electrónica fue compartido en TikTok, donde rápidamente se volvió viral. En él, el exparlamentario demuestra sus habilidades detrás de la consola, creando un ambiente festivo que sorprendió a los asistentes y a sus seguidores en línea.

Animó celebración en Barranco. Foto: TikTok

Daniel Olivares sorprende como DJ en Barranco

Durante una animada fiesta en Barranco, Daniel Olivares dejó atrás su rol como político para dedicarse a su pasión: la música. El video, capturado recientemente, muestra al exlegislador manejando equipos de DJ y mezclando ritmos de Electronic Dance Music (EDM), deleitando a una multitud de asistentes. Este evento resalta la versatilidad de Olivares, quien además de su labor en el Congreso entre 2020 y 2021, cultivó una carrera en la música que lo distingue de otros congresistas peruanos.

La aparición de Olivares como DJ no solo sorprendió por el cambio de entorno, sino también por la calidad de su desempeño.

¿Qué respondió Daniel Olivares a sus seguidores?

Tras la difusión del video, Daniel Olivares no tardó en dirigirse a sus seguidores para aclarar dudas y compartir su perspectiva. Explicó que su faceta como DJ no es una novedad. "Solo un detalle: soy DJ hace años. Solo me retiré una temporada por mis responsabilidades en el Congreso. Saludos a todos", manifestó Olivares.

Esta respuesta demuestra la transparencia del excongresista y su disposición a mantener una relación abierta con su audiencia.

Usuarios compartieron sus reacciones

El video de Daniel Olivares como DJ generó diversas reacciones positivas en las redes sociales. Decenas de usuarios compartieron el contenido, elogiando su talento y versatilidad. Muchos expresaron su admiración y algunos incluso sugirieron que debería considerar retomar su carrera política.

"Trabajo es trabajo", "Siempre fue DJ", "Es multifacético", "No tiene nada de malo, al contrario", resaltaron cibernautas.