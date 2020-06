Día del Padre: mensajes y frases para celebrar a papá en su día

Que el confinamiento por la COVID-19 no arruine las celebraciones en esta jornada tan especial. Si bien estamos con muchas restricciones decretadas por el Gobierno, hay diferentes formas de alegrar a papá en este nuevo Día del Padre.

El amor sigue intacto y hay que demostrarlo; por eso, en la siguiente nota, te dejamos diferentes mensajes, imágenes y detalles virtuales para que le demuestres todo ese afecto a una persona tan especial en nuestras vidas.

Frases para conmemorar el Día del Padre

"Papá, tenerte lejos es muy duro para mí, tengo que afrontar muchas cosas para las que no me sentía lista hace pocas semanas, pero soy fuerte porque te tengo de ejemplo y sé cuánto has luchado en la vida para ser quien eres".

"Ayer cambió mis pañales. Hoy me ayuda en la vida. Cada día te admiro más, papá. ¡Feliz día del padre!"

diadelpadre

"Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz día del padre!"

"Mi héroe, mi refugio, mi mejor amigo y compañero… ¡Felicidades por tu día papá!"

mensaje dia del padre

"Papá, me gustaría que estuvieras aquí conmigo o yo allá contigo o que estuviéramos juntos en cualquier lugar este día".

"No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre".

“Papá, gracias por estar ahí siempre apoyándome cuando te necesito y por mostrarme el camino correcto. Feliz Día del Padre”.

"Papá, aunque hoy estamos lejos no te olvido y te tengo presente".

dia del padre

"Me siento muy orgullosa (o) de ser tu hija (o), papá querido. Me apena que tengamos que estar separados tanto tiempo pero sé que este alejamiento acabará pronto. Piensa en mí, que yo lo hago todos los días. Te amo, papá".

"Me haces mucha falta, papá, espero que pueda verte muy pronto. Te deseo todo lo mejor".

"No hay nada como un abuelo, que nunca me criticó, siempre me apoyaba en todo y me entregaba amor. ¡Felicidades para mi abuelo en el Día del Padre!".

abuelo

“¿Lo bueno de este confinamiento? Es que tengo muchos abrazos acumulados para darte, así que prepárate. Te quiero muchísimo, papá”.

"Te veré pronto, recuerda que te quiero mucho".

“Aunque a veces te enfades un poquito tienes un corazón enorme, repleto de amor y buenos sentimientos. ¡Feliz día, mi querido Papá!”.

“Tú sabes a la perfección que nosotros necesitamos más que cosas materiales o dinero, también de tu amor y tu tiempo y por eso siempre estás a nuestro lado. ¡Feliz día, mi adorado Papá!”.

dia del padree

Historia del Día del Padre

La fecha del Día del Padre varía según el lugar. En países como Perú, se conmemora el tercer domingo de junio, esto a raíz de la influencia norteamericana. En Estados Unidos, se impulsó bajo Sonora Smart, una dama que en 1910 quiso homenajear a su padre por haberla criado en solitario, junto a sus cinco hermanos. La festividad fue ganando adeptos con los años (quedó institucionalizada en 1966 de la mano del presidente Lyndon B. Johnson) y desde EE. UU. se extendió por gran parte del mundo.

familia dia del padre

En países como España e Italia se festeja el 19 de marzo (Día de San José, padre de Jesús), debido a la tradición cristiana. En el caso español, su origen se remonta a 1948, cuando la maestra madrileña Manuela Vicente decidió organizar la celebración a petición expresa de algunos padres, celosos por que solo hubiera un Día de la Madre.