Facebook viral: hombre quería regalar cachorros de su mascota, pero ella se lo impide [VIDEO]

En Facebook, no hay duda que los animales se roban el corazón de miles de usuarios en la red social. Por ejemplo, una perra se percató que su dueño iba a regalar a sus crías y cerró la puerta para impedirlo.

En una cama especial que había fabricado el señor, se encontraban los cachorros descansando ante la atenta mirada de su madre. En un momento, entró el amo y agarró a dos perros bebés para meterlos en una caja.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, la perra miraba con preocupación las acciones de su dueño cuando cogió a los cachorros. Tras varios segundos, se paró con dirección a la puerta de la habitación.

En el momento que el hombre se disponía abrir la puerta, su querida mascota se lo impidió al temer que iban a regalar a sus crías. El amo de origen asiático expresó unas frases para su perra; sin embargo, fue en vano.

En varias oportunidades, la protagonista del viral de Facebook, de raza golden retriever, agarró el brazo de su dueño para evitar que salga de la habitación con sus cachorros y los regale a otra familia.

La pareja del sujeto era la responsable de registrar las imágenes para Facebook, debido a que se escucha su voz cuando fue testigo de la tierna acción de su mascota, que no quería separarse de sus hijos.

El señor intentaba explicar a su mascota, que no podía cuidar a todos sus cachorros, pero la perra no se rindió y siguió pidiendo que no se los lleven. Al final, la pareja quedó conmovida y decidió hacerse responsable de los bebés.

El video se compartió en la página de Facebook, de nombre ‘Historias de vida real’, que ya cuenta con más de 992 mil reproducciones y varios comentarios de usuarios, quienes se emocionaron con la escena protagonizada por la golden retriever y su dueño.

Mira aquí el video viral de Facebook: