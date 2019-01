Google Maps: ¿en el Perú hay una plaza llamada Laura Bozzo? Verdad te dejará sorprendido [FOTOS]

Descubrimiento genera polémica en el país. Todo tipo de reacciones se han registrado en redes sociales tras compartirse algunas capturas de Google Maps en las que se mostró las pruebas que afirmarían que una plaza peruana tenía el nombre Laura Bozzo, en ‘honor’ a la polémica conductora de televisión.

El hecho no ha dejado de ser comentado por miles de usuarios peruanos quienes jamás se imaginaron que una histórica plaza del interior del país tendría dicho nombre. ¿Dónde está ubicada? ¿Por qué se llama así? Sigue leyendo para estar al tanto al todo.

Google Maps se ha convertido en una herramienta muy utilizada para miles de turistas quienes día a día buscan información sobre los lugares a los que van a acudir para no perderse y tener un mejor plan de viaje; sin embargo, la aplicación también ha permitido hacer una serie de descubrimientos insólitos sobre algunas calles y avenidas con nombres realmente peculiares.

Esta vez, un joven usuario de las redes sociales compartió una serie de fotografías que han generado polémica puesto que nos reveló gracias a Google Street View que existió una plaza peruana llamada como la polémica conductora de televisión quien ahora vive en México; nos referimos a Laura Bozzo.

"No puedo creerlo, ¿a quién se le ocurrió esto?", "Realmente es increíble lo que uno descubre en tu país, estoy indignado", "esto no me esperaba, ¿por qué Pucallpa?"; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de dicha publicación la cual obtuvo todo tipo de reacciones y cientos de comentarios.

Plaza Laura Bozzo, es el nombre con el que se conocía antiguamente a la que hoy se llama Plaza ‘Próceres de la Independencia’ en Pucallpa. Al descubrirse estas imágenes en redes sociales, el hecho generó todo tipo de dudas; sin embargo, al consultar la aplicación Google Maps podemos ver que efectivamente existió dicha plaza, la cual se encuentra en el centro de la ciudad entre la Calle Los Eucaliptos y Pachacútec.

En la parte superior de esta publicación podrás revisar una galería con algunas imágenes que prueban que efectivamente existió dicha plaza y que hace algunos años dejó de llamarse Laura Bozzo para ser nominada ‘Próceres de la Independencia’.

Laura Bozzo y su paso por le mundo

En YouTube existen todo tipo de videos en los que se muestran algunos extractos de los programas que ha realizado Laura Bozzo en su paso por otros países; aquí te dejamos uno de ellos el cual se volvió viral y hasta se crearon algunos memes.